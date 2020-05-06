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بعث قريبا أشغال انجاز ثلاثة محطات جديدة لتحلية مياه البحر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 10:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
بعث قريبا أشغال انجاز ثلاثة محطات جديدة لتحلية مياه البحر

 البليدة - سيتم قريبا بعث أشغال ثلاثة محطات جديدة لتحلية مياه البحر لتضاف إلى 11 محطة موزعة عبر عدد من ولايات الوطن, حسبما أعلن عنه يوم الثلاثاء وزير الموارد المائية, أرزقي براقي.

وأوضح الوزير في تصريح لـ/وأج على هامش وقوفه رفقة كل من وزير السكن والعمران, كمال ناصري, ووزير الطلاقة, محمد عرقاب, على وتيرة تقدم أشغال عدد من المشاريع السكنية بالمدينة الجديدة بوعينان, أن "محطات تحلية مياه البحر الجديدة سيتم انجازها على مستوى كل من الجزائر العاصمة بقدرة 300 ألف متر مكعب يوميا وأخرى بعنابة ومحطة ثالثة بولاية سكيكدة".

وأضاف السيد براقي أن هذه الهياكل الجديدة ستتدعم مستقبلا بمحطات جديدة أخرى, مشيرا إلى أن برنامج الوزارة المستقبلي يهدف إلى تموين الولايات الساحلية بالمياه المحلاة فيما ستوجه مياه السدود لتغطية حاجيات الولايات الداخلية و كذا لسقي الأراضي الفلاحية.

وفي ذات الصدد, أكد الوزير على ضرورة الاعتماد مستقبلا على المياه غير التقليدية المتمثلة في المياه المحلاة وكذا المعالجة والمياه الجوفية في الصحراء لضمان التموين بهذه المادة الحيوية وعدم المراهنة فقط على مياه الأمطار.

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واختتم الوزير حديثه بالإعلان عن تنظيم منتصف شهر مايو الجاري للقاء مع الصحافة الوطنية بهدف تقييم والتطرق لمختلف الموارد المائية على المستوى الوطني.

آخر تعديل على الأربعاء, 06 أيار 2020 10:37
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بعث قريبا أشغال انجاز ثلاثة محطات جديدة لتحلية مياه البحر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 10:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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