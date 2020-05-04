فلاحة: نحو استحداث تطبيق يسهل اختيار الزراعات الإستراتيجية في الجنوب والهضاب العليا

الجزائر - أشرف وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على دراسة تطبيق يسمح بتحديد أفضل لاختيار الزراعات الواجب تطويرها، سيما منها الإستراتيجية في مناطق الجنوب والهضاب العليا، حسبما أفاد به بيان لذات الوزارة.

و أوضح ذات البيان، أن السيد عماري قد استعرض مع الإطارات المركزية و خبراء الاستثمار ألفلاحي، خلال ورشة خصصت لملف الرقمنة و الاستثمار ألفلاحي في مناطق الجنوب و الهضاب العليا، تطبيقا رقميا لتسيير و متابعة العقار ألفلاحي، طوره المكتب الوطني للدراسات في التنمية الريفية.

وأضاف ذات المصدر، أن "هذا التطبيق الالكتروني يسمح بتحديد دقيق للمساحات الفلاحية التي انطلقت و تلك المستغلة و غير المستغلة".

كما أشار الوزير إلى أن هذه الوسيلة، من شانها الإسهام في الحصول على رؤية أفضل فيما يخص ما هو موجود في الميدان، من حيث العقار وكذا اختيار الزراعات الصالحة للتطوير، سيما الإستراتيجية منها، حسب ذات البيان.

للتذكير أن نظام التحديد هذا، يخص أولا مناطق الجنوب و الهضاب العليا، بغية تخصيص مساحات موجهة للمشاريع المهيكلة المتعلقة بإنتاج المواد الأولية للصناعات الغذائية.

ويندرج هذا التطبيق –حسيب ذات المصدر- ضمن مجموعة من التطبيقات التي أطلقها القطاع، في إطار مخطط عمل الحكومة الهادف إلى تعميم الرقمنة في جميع القطاعات.

للتذكير، أن السيد عماري قد ترأس هذه الورشة، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية و الجبلية، فؤاد شحات.

كما تجدر الإشارة، إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تطبيق قرارات مجلس الوزراء، الذي عقد يوم الأحد، و الذي أكد خلاله رئيس الجمهورية، على ضرورة تثمين ملايين الهكتارات من الأراضي الصحراوية، من اجل تطوير الفلاحة الصناعية.