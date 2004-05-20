Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الذكرى ال58 للاعتداء على عمال ميناء الجزائر: الغاء الاحتفالات العامة بسبب الجائحة

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 16:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات

الجزائر - سيتم احياء الذكرى ال58 للاعتداء الارهابي الذي نفذته منظمة الجيش السري الفرنسي في ال2 مايو 1962 على عمال الميناء هذه السنة دون احتفالات عامة بسبب جائحة كوفيد-19، حسب بيان نشرته اليوم الاثنين مؤسسة ميناء الجزائر.

و اوضح البيان ان "احياء الذكرى ال58 للاعتداء الارهابي الذي نفذته منظمة الجيش السري الفرنسي في ال2 مايو 1962 على عمال الميناء هذه السنة سيجري دون احتفالات عامة بسبب جائحة كوفيد-19".

و اضاف البيان "و حرصا منها على صحة العمال و المدعوين لهذه المناسبة، فضلت مؤسسة ميناء الجزائر ألا تحيي هذه الذكرى"، مذكرة في ذات السياق "بوجوب احترام إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد التي أقرتها السلطات العمومية.

يذكر أن الاعتداء الذي نفذته عصابات منظمة الجيش السري الفرنسي  وعلى الساعة السادسة صباحا يوم 2 مايو 1962 خلف 200 شهيد من العمال والمواطنين الجزائريين وأزيد من 250 جريح أصيبوا خلال تفجير سيارة مفخخة أمام مركز توظيف عمال الموانئ.

كلـمات مفتـاحيــة :
الذكرى ال58 للاعتداء على عمال ميناء الجزائر: الغاء الاحتفالات العامة بسبب الجائحة
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 16:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.04

وفاة عبد القادر العمودي: رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد ويبرز خصاله

20.05.04

أربعة مراسيم جديدة لدعم الصناعة الصيدلانية المحلية

20.05.04

السيد بلحيمر يعزي عائلة المجاهد الراحل عبد القادر لعمودي

20.05.04

وزارة التربية تنفي إصدار أي تعليمة بخصوص فسخ عقود الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين 

20.05.04

 كوفيد-19 : مؤسسة مطار الجزائر تسجل خسائر بـ 3ر1 مليار دينار منذ منتصف مارس

20.05.04

اللواء شنقريحة : الاحترافية هي المنهج الوحيد لتقلد أسمى المسؤوليات في الجيش الوطني الشعبي

الأكثــر قـراءة

20.04.27

كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي

20.04.27

كورونا : لا وجود لسنة بيضاء نظرا للتقدم في تنفيذ البرامج التعليمية

20.04.28

وزارة الشباب والرياضة تتعهد بمرافقة الاتحادية الجزائرية للدراجات

20.04.27

الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1،23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020

20.04.28

الطبعة الأولى للبطولة العربية للشدو- كيك بوكسينغ-2020: الجزائرية إيمان بوعريشة تنال…

20.04.28

مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع تخصص "تمويلا طارئا" لحماية التراث