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كاش للتامينات: ارتفاع ب 21 بالمئة لرقم اللاعمال في 2019

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 14:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرات
كاش للتامينات: ارتفاع ب 21 بالمئة لرقم اللاعمال في 2019

الجزائر - ارتفع رقم اعمال شركة التأمينات للمحروقات "كاش" في 2019 ب3ر21 بالمئة مقارنة بالسنة التي سبقتها، غير ان ارباحها الصافية انخفضت ب43 بالمئة، حسبما اشار اليه هذا الفرع لمجمع سونطراك في حصيلته السنوية التي تم نشرتها في وسائل الاعلام .

و لقد حققت هذه الشركة في 2019 رقم اعمال قدره 62ر11 مليار دج مقابل 58ر9 مليار في 2018 أي بارتفاع قدره 3ر21 بالمئة. و قدرت الارباح الصافية لسنة 2019 ب 48ر405 مليون دينار بارتفاع 9ر42 بالمئة مقارنة بالأرباح المحققة قي 2018 (95ر710 مليون دينار)، حسب ذات الحصيلة.

و تعتبر "كاش للتأمينات" التي تأسست في 1999 احدث شركة براس مال عام بحيث تستحوذها "سوناطراك هوليدينغ للاستثمار" بنسبة 64 بالمئة و نفطال (فرع من مجمع سونطراك) بنسبة 18 بالمئة مقابل 12 بالمئة للشركة الجزائرية للتامين و اعادة التامين و 6 بالمئة للشركة المركزية لإعادة التامين.

و عند إنشائها كان لدى "كاش للتأمينات" طابع التخصص في تسيير التأمينات على المخاطر المرتبطة بنشاطات المحروقات غير انها تطورت بسرعة لتصبح شركة تامين شامل على غرار باقي شركات القطاع.و يبلغ حاليا راس مال الشركة 8ر7 مليار دج .

للتذكير بلغ رقم اعمال قطاع التأمينات 1ر152 مليار دج في 2019 مقابل 3ر143 مليار في 2018 (1ر6+) حسب اخر حصيلة للمجلس الوطني للتأمينات.

كلـمات مفتـاحيــة :
كاش للتامينات: ارتفاع ب 21 بالمئة لرقم اللاعمال في 2019
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 14:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرة   شارك

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