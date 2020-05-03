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الرئيس تبون يدعو الى تعميم الرقمنة للخروج من الاحصاءات التقريبية

  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيار 2020 22:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
الرئيس تبون يدعو الى تعميم الرقمنة للخروج من الاحصاءات التقريبية

الجزائر- دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون  اليوم الأحد خلال ترؤسه  اجتماع لمجلس الوزراء, الى تعميم الرقمنة على جميع القطاعات قصد الخروج من الاحصاءات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي.

و في تعقيبه على عرض قدمه وزير التجارة كمال رزيق حول المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية في ظل تفشي جائحة كورونا، و خاصة خلال شهر رمضان, أثنى السيد الرئيس على هذه المنظومة الرقمية معتبرا إياها "خطوة أولى على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني عصري"، حسب ما أفاد به اجتماع مجلس الوزراء.

و حث السيد تبون على الحرص على "تحيين هذه المنظومة حتى تعطينا صورة حقيقية عن القطاع بالأرقام المضبوطة في كل وقت"، داعيا الى "تعميمها على كل القطاعات وفي عموم التراب الوطني".

و في ذات السياق، شدّد رئيس الجمهورية على أن "الرقمنة و الاستشراف عاملان أساسيان للخروج من دائرة الإحصائيات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي وحديث، ولا على الشفافية في المعاملات الإقتصادية"، بل إنها تشكل, حسبه, "عرقلة حقيقية في وجه التطور الإقتصادي وهدرا للجهد والموارد".

وألح على أن العصرنة "حتمية للنهوض باقتصاد وطني فعال كما نصبو إليه وهي خيار استراتيجي للدولة، ولابد من تنفيذه حالا".

و في عرضه أمام مجلس الوزراء, أوضح وزير التجارة أن المنظومة الرقمية المجسدة في قطاعه تهدف إلى خلق بنك معلومات لتشخيص كل الفاعلين في ميادين انتاج وتوزيع المواد واسعة الإستهلاك، وتحديد القدرات الإنتاجية وتنظيم نطاق التوزيع، وضمان متابعة دورية لمستويات التخزين على المستوى الوطني بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

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الرئيس تبون يدعو الى تعميم الرقمنة للخروج من الاحصاءات التقريبية
  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيار 2020 22:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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