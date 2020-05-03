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الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تطلق مبادرة لمرافقة الشركات الاقتصادية 

  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيار 2020 16:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تطلق مبادرة لمرافقة الشركات الاقتصادية 

الجزائر - أطلقت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مبادرة تقضي بمرافقة الشركات الاقتصادية من أجل ضمان استمراريتها و المحافظة على أداتها الإنتاجية ومداخيلها، وعلى أجور مستخدميها في ظل تفشي جائحة كورونا، حسب ما أورده يوم الاحد بيان للغرفة.

وجاء في البيان : "تزامنا مع الأوضاع التي تعيشها الجزائر كباقي دول العالم و ذلك بسبب جائحة كورونا، ارتأت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بصفتها مؤسسة ذات مسؤولية اجتماعية و بحكم دورها في دعم المؤسسات الجزائرية ، إلى إطلاق مبادرة من شأنها تحسيس و مرافقة الشركات لاسيما فيما يخص منهجية الإدارة والتسيير الواجب انتهاجها من طرف المؤسسة الاقتصادية من أجل رسم ورقة الطريق الخاصة بها، كونها ضرورية لاستمراريتها من خلال المحافظة على أداتها للإنتاج ومداخيلها، وبالتالي الحفاظ على أجور مستخدميها".

وفي هذا الإطار، دعت الغرفة كل مسؤولي الشركات و المؤسسات الجزائرية للاطلاع من خلال موقع الغرفة الرسمي على شبكة الأنترنت على سلسلة من المقالات والفيديوهات التي يقترحها خبراء و أخصائيون جزائريون حول عدة مواضيع التي تهمّ المؤسسة، حتى يتسنى لها مواجهة مخاطر الأزمة الصحية والاقتصادية الراهنة، يضيف نفس المصدر.

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الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تطلق مبادرة لمرافقة الشركات الاقتصادية 
  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيار 2020 16:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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