 الرئيس تبون : التوجه نحو استغلال جميع الثروات المعدنية غير المستغلة في الجزائر

وأكد الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين, ان الجزائر تزخر بثروات هائلة غير مستغلة مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة او الرابعة عالميا من حيث الاحتياطيات إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم والنحاس وغيرها.
وتابع قائلا: "اعطيت أمرا لوزارة الصناعة بالقيام بإحصاء دقيق لهذه الثروات, وإعداد دفتر أعباء مع بنوك أعمال" قصد الشروع في استغلالها.
و اعتبر في نفس السياق أنه من غير المعقول ألا "تستغل الجزائر هذه الثروات ولا تترك الغير يستغلها".
و أضاف بانه "إذا تطلب الأمر التشارك مع دول صديقة في هذه المشاريع سنقوم بذلك".