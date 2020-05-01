قانون المالية التكميلي 2020 سيخفف من الضرائب -

رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة جديدة و قوية مع نهاية السنة -

الرئيس تبون مشاريع السكن لن تتوقف رغم الأزمة الاقتصادية -

احتياطيات الصرف ستسهلك بوتيرة أبطأ بفضل القضاء على تضخيم الفواتير -

الرئيس تبون : مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء -

الرئيس تبون :الجزائر لن تذهب الى طبع النقود ولا الى الاستدانة الخارجية -

الرئيس تبون : الأزمة النفطية جد ظرفية -

رئيس الجمهورية : لن تكون هناك سنة بيضاء و امتحان البكالوريا سيتم اجتيازه -

الرئيس تبون: سنعيد غلق المحلات التجارية في حال استمرار ارتفاع الاصابات بكورونا -

كرة القدم/الجزائر/ كورونا: إجراء بقية الموسم الكروي على مدار ثمانية أسابيع -

فيروس كورونا: تسجيل 148 إصابة و 3 وفيات جديدة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة -

كرة القدم/الرابطة الأولى-اتحاد الجزائر: تعيين عنتر يحي كمدير رياضي جديد -

وزير الاتصال يعرب عن شكره للصحفيين وعمال قطاع الاعلام على مجهوداتهم -

الحجر الصحي: فنانون يشتركون في فيديو كليب ترفيهي وتحسيسي -

شركة توسيالي تتحصل على شهادة مطابقة المعايير الدولية في إنتاج الأنابيب الحديدية الخاصة بقطاع المحروقات -

لباطشة: رسالة الرئيس تبون للعمال تحمل أجوبة لا لبس فيها لانشغالاتهم -

فيروس كورونا/كرة القدم: استئناف منافسات كأس الجزائر مباشرة بعد رفع الحجر الصحي -

إيليزي/رمضان: العمل الخيري تكريس لأجمل صور التكافل الاجتماعي -

تضامن الجزائر اليوم يجسد دفاعها عن حق الشعوب في الوجود والحرية -