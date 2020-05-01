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الرئيس تبون :الجزائر لن تذهب الى طبع النقود ولا الى الاستدانة الخارجية

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 22:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرات
الرئيس تبون :الجزائر لن تذهب الى طبع النقود ولا الى الاستدانة الخارجية

الجزائر- أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون ,الجمعة أن الدولة لن تلجأ الى الاستدانة الخارجية و لا لطبع النقود لمواجهة احتياجاتها المالية في ظل تهاوي أسعار النفط بل ستلجأ الى "الاقتراض من الجزائريين". 

و قال الرئيس تبون خلال مقابلته الصحفية الدورية مع مسؤولي صحف وطنية: "لن نذهب للمديونية, لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي و لا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية و هي تجربة عشناها بداية التسعينيات".

و حول سؤال عن امكانية العودة لعملية طبع النقود, تساءل رئيس الجمهورية قائلا: "و من سيدفع هذا الدين في النهاية؟" مؤكدا أن خطوة كهذه ستؤدي الى "رفع معدل التضخم في الوقت الذي يبقى فيه الدخل ثابتا".

و عوضا عن هذا, ستتجه الجزائر, يضيف السيد تبون, الى "الاقتراض من الجزائريين" مع مدهم بجميع "الضمانات اللازمة".

و كشف عن حيازة القطاع الخاص غير المهيكل ل"ما يقارب 6.000 مليار دج الى 10.000 مليار دج من الأموال القابلة للضخ". و قال:"أفضل أن نقترض عند جزائريين عوض الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو من بنوك أجنبية" معتبرا أن الأمر متعلق بالسيادة الوطنية.

و تابع: "عندما تقترض لدى بنوك أجنبية لن يمكنك التكلم لا عن فلسطين و لا عن الصحراء الغربية...". و أكد أنه سيتم تقديم الضمانات و التسهيلات لأصحاب الأموال للمساهمة في تمويل

الاقتصاد قائلا: "لو طلب فتح بنك اسلامي يعمل دون فوائد فالباب مفتوح و البنك المركزي مستعد لمنح الاعتماد".

أما الاقتراض الأجنبي فسيبقى "ممكنا" حسب الرئيس بالنسبة ل"لمشاريع الاقتصادية ذات المردودية العالية" مثل بناء ميناء تجاري

آخر تعديل على الجمعة, 01 أيار 2020 23:22
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الرئيس تبون :الجزائر لن تذهب الى طبع النقود ولا الى الاستدانة الخارجية
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 22:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرة   شارك

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