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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الرئيس تبون : الأزمة النفطية "جد ظرفية"

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 22:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
الرئيس تبون : الأزمة النفطية &quot;جد ظرفية&quot;

الجزائر- اعتبر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الجمعة أن الازمة النفطية التي تعرفها الجزائر و بقية الدول المنتجة للنفط "جد ظرفية" و ليست أزمة هيكلية.

و قال الرئيس تبون في لقاء مع مسؤولي صحف وطنية بث على التلفزة و الاذاعة العموميين أن "العجلة الاقتصادية العالمية  التي تعطلت بسبب وباء كورونا ستتحرك عن قريب" مشيرا الى أن الخبراء يتوقعون عودة أسعار النفط الى الارتفاع الى حدود 40-45 دولار في جوان أو جويلية القادمين.

و أضاف بأن العجلة الاقتصادية في الصين قد تحركت بالفعل رغم عدم ارتفاع الاستهلاك النفطي لهذا البلد بسبب وجود مخزونات كبيرة لديه.

و قال السيد تبون: "حتى لو انطلق الاقتصاد العالمي بنسبة 20 بالمئة فقط فان أسعار النفط سترتفع".

و اعتبر بأن الأزمة الصحية و كذا النفطية ولدت بالجزائر "ظرفا صعبا لكنه ليس بالكارثي".

و تكهن السيد تبون بالوصول الى "نمو اقتصادي وطني قوي في غضون عامين" شريطة "مشاركة رجال الأعمال النزهاء".

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الرئيس تبون : الأزمة النفطية "جد ظرفية"
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 22:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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