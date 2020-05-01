Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رزيق يعاين مدى تطبيق التدابير الوقائية لدى تجار الحلويات التقليدية ببوفاريك

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 10:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
رزيق يعاين مدى تطبيق التدابير الوقائية لدى تجار الحلويات التقليدية ببوفاريك

الجزائر - أجرى وزير التجارة كمال رزيق يوم الخميس زيارة فجائية لمحلات بيع الحلويات التقليدية ببوفاريك (ولاية البليدة) للوقوف على مدى تطبيق التدابير الوقاية للحد من انتشار وباء كورونا التي اقرتها التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بالإجراءات الصحية الخاصة بإستئناف بعض الأنشطة التجارية، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان أنه و "تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة التجارة و وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المتعلقة بالإجراءات الخاصة باستئناف بعض الأنشطة التجارية، قام وزير التجارة كمال رزيق اليوم الخميس بزيارة فجائية لمحلات بيع الحلويات التقليدية ببوفاريك وذلك للوقوف على مدى تطبيق التدابير الوقاية الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا".

و أكد السيد رزيق خلال هذه الزيارة على "إلزامية ارتداء التجار للكمامات والقفازات والمآزر"، مشددا في نفس الوقت على ضرورة "التطهير المستمر للمساحات المخصصة للزبائن مع الحرص على تنظيم الدخول والخروج من المحلات بالاحترام الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي"، يضيف ذات المصدر.

من جانب آخر، حث الوزير الباعة على ضرورة "وضع النقود المعدنية في محلول للتعقيم إلى جانب وضع مطهر كحولي تحت تصرف الزبائن لتفادي انتشار العدوى مع اقتصار الولوج إلى المحل التجاري على زبونين أو ثلاثة مرة واحدة على الأكثر".

في هذا الصدد وقصد التطبيق الصارم للتعليمة الوزارية المشتركة قال السيد رزيق أن "مكاتب حفظ الصحة التابعة للبلديات وفرق الرقابة المختلطة واعوان الشرطة القضائية والمصالح التابعة لوزارة التجارة الفلاحة مكلفين بفرض احترام ووضع حيز التنفيذ التدابير الوقائية مع تعزيزها عند الحاجة بالموارد البشرية".

كما كلف السيد الوزير المدير الولائي للتجارة لولاية البليدة على والوقوف شخصيا على مدى تنفيذ هذه الإجراءات و"التدخل المباشر في حال الإخلال بأحد شروط الوقاية الصحية من خلال السحب الفوري للسجل التجاري او الغلق النهائي للمحل محل المخالفة"، يضيف بيان الوزارة .

كلـمات مفتـاحيــة :
رزيق يعاين مدى تطبيق التدابير الوقائية لدى تجار الحلويات التقليدية ببوفاريك
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 10:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.01

أدرار: عادات شعبية راسخة ومتوارثة بين الأجيال في شهر الصيام

20.05.01

الرئيس تبون يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية

20.05.01

رزيق يعاين مدى تطبيق التدابير الوقائية لدى تجار الحلويات التقليدية ببوفاريك

20.05.01

راوية يتحادث هاتفيا مع الرئيس المدير العام للبنك الاسلامي للتنمية و منسق الأمم المتحدة في…

20.04.30

جراد يحيي العمال الساهرين على بناء "الجزائر الجديدة"

20.04.30

الرئيس تبون: "الدولة ستعمل بصرامة لإعادة القيمة الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال"

الأكثــر قـراءة

20.04.27

كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي

20.04.27

كورونا : لا وجود لسنة بيضاء نظرا للتقدم في تنفيذ البرامج التعليمية

20.04.28

وزارة الشباب والرياضة تتعهد بمرافقة الاتحادية الجزائرية للدراجات

20.04.27

الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1،23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020

20.04.27

نفط: "أوبك+" ستعمل على مراقبة الالتزام بتنفيذ اتفاق تخفيض الانتاج

20.04.27

أهداف التنمية المستدامة : الجزائر في المرتبة الأولى على المستووين العربي والأفريقي و53…