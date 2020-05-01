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راوية يتحادث هاتفيا مع الرئيس المدير العام للبنك الاسلامي للتنمية و منسق الأمم المتحدة في الجزائر

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 10:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات

الجزائر - تحادث وزير المالية، عبد الرحمان راوية هاتفيا مع الرئيس المدير العام للبنك الاسلامي للتنمية، بندر محمد حمزة حجار و كذلك المنسق المقيم لمنظمة الامم المتحدة بالجزائر، ايريك أوفرفيست بخصوص برنامج التعاون و الوضع المتعلق بجائحة كورونا كوفيد-19، حسبما افاد به يوم الخميس بيان لوزارة المالية.

و أوضح البيان أن وزير المالية أجرى "مكالمتين هاتفيتين مع كل من الرئيس المدير العام للبنك الاسلامي للتنمية، بندر محمد حمزة حجار و المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، ايريك أوفرفيست لبحث برنامج التعاون و الوضع المتعلق بجائحة كوفيد-19".

و خلال محادثاته مع المسؤول الأول في البنك الاسلامي للتنمية، قدم  السيد راوية شكره للسيد بندر و كل طاقم البنك على الجهود المبذولة في سبيل مرافقة الدول الاعضاء في برنامجها التنموي داعيا إياه "لتجسيد الدعم التقني المنتظر من مؤسسته لترقية الصيرفة الاسلامية في الجزائر".

و سمحت المكالمة للمسؤولين بتبادل وجهات النظر حول الوضعية الاقتصادية العالمية التي تواجه ازمتين كبيرتين و هما انهيار أسعار البترول و انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 و هو ما نتج عنه كساد في النشاط الاقتصادي و التجاري العالمي.

و اكد السيد بندر من جهته "استعداد مؤسسته لمرافقة الجزائر من خلال تسهيل مكافحة الجائحة عن طريق اتخاذ اجراءات على المدى القريب و المتوسط و البعيد".

من جهة اخرى تطرق السيد راوية و السيد أوفرفيست في حديثهما إلى التعاون القائم لا سيما في مجال المالية و إلى الدعم الذي اقترحته الامم المتحدة لمساعدة الجزائر في تقييم الأثر الاقتصادي و الاجتماعي الذي خلفه انتشار جائحة كوفيد-19 علاوة على تعزيز المؤسسات فيما يتعلق بسلاسل التموين.

و يضيف البيان ان السيد اوفرفيست أكد في هذا الإطار ان "الهيئات الاممية مستعدة لوضع منهجيات تقييم الآثار في خدمة الجزائر مع امدادها بالخبرات التي اكتسبتها من التدخل في البلدان الأخرى".

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راوية يتحادث هاتفيا مع الرئيس المدير العام للبنك الاسلامي للتنمية و منسق الأمم المتحدة في الجزائر
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 10:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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