تكوين مهني-منتدى رؤساء المؤسسات: التوقيع على بروتوكول شراكة لصناعة 5 ملايين كمامة صحية

الجزائر - وقعت وزارة التعليم والتكوين المهنيين و منتدى رؤساء المؤسسات على بروتوكول شراكة لصناعة خمسة ملايين كمامة صحية في إطار الجهود الرامية لمكافحة وباء كورونا, حسبما علم يوم الخميس لدى الوزارة.

و يهدف هذا البروتوكول -حسب المكلف بالاتصال لدى وزارة التعليم و التكوين المهنيين السيد سفيان تيسيرة - إلى وضع إطار شراكة حيث يلتزم فيه الطرفان بتوحيد جهودهما و إمكانيتهما في مكافحة وباء كوفيد 19.

من جانبه يلتزم منتدى المؤسسات و بشكل ملموس بتجنيد قدرات و إمكانيات المؤسسات المنخرطة فيه , حيث تزود هذه الأخيرة مراكز التكوين المهني عبر ولايات الوطن بالمادة الأولية التي تتمثل في قماش خاص لصناعة 5 ملايين كمامة صحية.

وحسب السيد تيسيرة ستوزع هذه الكمامات المنتجة على المؤسسات الصحية مختلف مناطق القطر الوطني.