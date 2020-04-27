تكوين مهني-منتدى رؤساء المؤسسات: التوقيع على بروتوكول شراكة لصناعة 5 ملايين كمامة صحية

و يهدف هذا البروتوكول -حسب المكلف بالاتصال لدى وزارة التعليم و التكوين المهنيين السيد سفيان تيسيرة - إلى وضع إطار شراكة حيث يلتزم فيه الطرفان بتوحيد جهودهما و إمكانيتهما في مكافحة وباء كوفيد 19.
من جانبه يلتزم منتدى المؤسسات و بشكل ملموس بتجنيد قدرات و إمكانيات المؤسسات المنخرطة فيه , حيث تزود هذه الأخيرة مراكز التكوين المهني عبر ولايات الوطن بالمادة الأولية التي تتمثل في قماش خاص لصناعة 5 ملايين كمامة صحية.
وحسب السيد تيسيرة ستوزع هذه الكمامات المنتجة على المؤسسات الصحية مختلف مناطق القطر الوطني.