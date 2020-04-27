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تكوين مهني-منتدى رؤساء المؤسسات: التوقيع على بروتوكول شراكة لصناعة 5 ملايين كمامة صحية

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 17:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرات
تكوين مهني-منتدى رؤساء المؤسسات: التوقيع على بروتوكول شراكة لصناعة 5 ملايين كمامة صحية

الجزائر - وقعت وزارة التعليم والتكوين المهنيين و منتدى رؤساء المؤسسات على بروتوكول شراكة لصناعة خمسة ملايين كمامة صحية في إطار الجهود الرامية لمكافحة وباء كورونا, حسبما علم يوم الخميس لدى الوزارة.

و يهدف هذا البروتوكول -حسب المكلف بالاتصال لدى وزارة التعليم و التكوين المهنيين السيد سفيان تيسيرة - إلى وضع إطار شراكة حيث يلتزم فيه الطرفان بتوحيد جهودهما و إمكانيتهما في مكافحة وباء كوفيد 19.

من جانبه يلتزم منتدى المؤسسات و بشكل ملموس بتجنيد قدرات و إمكانيات المؤسسات المنخرطة فيه , حيث تزود هذه الأخيرة مراكز التكوين المهني عبر ولايات الوطن بالمادة الأولية التي تتمثل في قماش خاص لصناعة 5 ملايين كمامة صحية.

وحسب السيد تيسيرة ستوزع هذه  الكمامات المنتجة على المؤسسات الصحية  مختلف مناطق القطر الوطني.

آخر تعديل على الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 17:54
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تكوين مهني-منتدى رؤساء المؤسسات: التوقيع على بروتوكول شراكة لصناعة 5 ملايين كمامة صحية
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 17:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرة   شارك

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