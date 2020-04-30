فلاحة: تنصيب واطلاق نشاطات ست وحدات للبحث العلمي

الجزائر- أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية , شريف عماري, يوم الأربعاء بالعاصمة, على تنصيب ستة وحدات للبحث في إطار تطوير و عصرنة القطاع الفلاحي,اعتمادا على البحث العلمي.

و تهدف هذه الوحدات, بالتعاون مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الى تثمين نشاطات البحث و معالجة الإشكاليات المتعلقة بالتطور الفلاحي والتنمية الريفية خاصة فيما يتعلق بتطوير الإنتاج.

أفاد السيد عماري, خلال ندوة صحفية على هامش تنصيب هذه الوحدات أن الأمر يتعلق أيضا بالاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية, و الأراضي, و استعمال الطاقة المتجددة في القطاع.

وقال بأن هذه الوحدات ستعمل على دعم القدرات الإنتاجية للبلاد باستغلال كل الطاقات الشابة و الطاقات العلمية.

من ضمن هذه الوحدات, هناك وحدتين قد انشئتا على مستوى المعهد الوطني لحماية النباتات.

وأوضح ان الوحدة الأولى تتكفل بتطوير استراتيجيات مراقبة وكشف الآفات المضرة بالنباتات أما الثانية فتتكفل بتطوير التقنيات الجديدة لحماية الصحية للنباتات و وحدة بحث حول تطوير المحاصيل الحقلية انشئت بالمعهد التقني للمحاصيل الحقلية , الى جانب وحدة بحث حول الاتصال و دعم الإرشاد الفلاحي في الوسط الريفي انشأت على مستوى المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي و أخرى مخصصة لتحسين الإنتاج و الإنتاجية و نوعية الأشجار و الكروم و الأشجار المثمرة.

و أخيرا وحدة انشئت على مستوى المعهد التقني لزراعة البقول و الزراعات الصناعية مخصصة للمحاصيل الدفينة و محاصيل البيوت البلاستكية.

و يتعلق الأمر -حسب السيد عماري- بتنصيب ستة وحدات أولى, يليها تنصيب ايضا ثمانية وحدات للبحث لدى المعاهد خلال الايام القادمة.

كما سيتم ايضا انشاء وحدات جديدة على مستوى المجمعات الاقتصادية و الدواوين.

وفي رده على استفسارات الصحافة فيما يخص كيفية تسيير و مراقبة اسعار المنتجات الفلاحية , ذكر الوزير ان تطبيقات رقمية تم وضعها على مستوى مديرية الاحصائيات الفلاحية و كذا انظمة اعلامية على وجه الخصوص لمعالجة عدة مواضيع و مسائل على مستوى الوزارة خاصة ما تعلق بمتابعة اسعار المواد الفلاحية .

و يتم هذا العمل بالتعاون و التنسيق مع وزارة التجارة من خلال لجنة مشتركة تم تنصيبها الاسبوع الماضي,يضيف الوزير.

و اكد السيد عماري قائلا " هذا ما سمح بمتابعة بطريقة آلية مجموع المعطيات المتوفر في الميدان و معالجتها بطريقة واضحة و ذكية لضمان استقرار الاسعار.

و لاحظنا خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان استقرار في اسعار المنتجات الفلاحية ".

و افاد السيد عماري فيما يتعلق بترقية الاستثمار في قطاع الفلاحة ان الوزير الاول اعطى تعليمة في هذا السياق سعايا لترقية القدرات الانتاجية للبلاد خاصة ما تعلق منها بالمواد المستوردة ( السكر و الزيت والذرة والقمح اللين).

و اكد الوزير "نقوم باللمسات الأخيرة قبل وضع آلية ترقية الاستثمارات الفلاحية التي ستكون علي شكل وكالة وطنية ستعمل بكل ليونة وحرية ", موضحا ان هذه الوكالة تهدف الى جلب المستثمرين الوطنيين و الاجانب لتعزيز و ترقية المنتوجات الوطنية و التوصل الى الامن الغذائي.

و في سياق اخر ,افاد الوزير ان الدولة اخذت كل احتياطاتها اللازمة لمواجهة اي احتمال قد يطرا جراء ضغط حول اسواق المواد الغذائية العالمية".

و اكد قائلا ان "اهم اجراء يتعلق باستغلال قدراتنا الانتاجية ".