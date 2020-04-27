تمديد آجال تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 30 جوان

وبموجب هذا القرار الممضي من قبل وزير المالية عبد الرحمن راوية في 20 افريل الماضي ، تم تمديد فترة تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 30 جوان المقبل على الساعة الرابعة زوالا.
ووفقا للمادة 2 ، المديرية العامة للضرائب (DGI) هي المسؤول عن تنفيذ هذا القرار.
دفع قسيمة السيارات ، المتاحة على مستوى الإيرادات الضريبية ومكاتب البريد ، تخص مالكي السيارات السياحية والمركبات النفعية ومركبات نقل المسافرين.
و قد تم في السابق من خلال التدابير الوقائية من انتشار الفيروس كورونا (covid-19) تأجيل آخر أجل لاقتناء قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 31 ماي 2020.