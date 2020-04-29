Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيروس كورونا: مواصلة ترشيد النفقات و التسهيلات في مجال التحصيل الجبائي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نيسان/أبريل 2020 16:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
فيروس كورونا: مواصلة ترشيد النفقات و التسهيلات في مجال التحصيل الجبائي

الجزائر - أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن ترشيد النفقات و التسهيلات في مجال التحصيل الجبائي متواصلة، بهدف مجابهة الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كورونا.

و أوضح السيد راوية، خلال ندوة صحفية على هامش زيارة تفقدية لعديد الإدارات الجبائية بالعاصمة، أن تسيير مسالة انخفاض الإيرادات سيما تلك المتعلقة بالمحروقات، يفرض مواصلة الجهود لترشيد النفقات، مع العمل على رفع نسبة التحصيل الجبائي، بفضل التسهيلات التي أقرتها الدولة، وكذلك بفضل الرقمنة.

كما أضاف الوزير قائلا، "أن الوضعية غير مريحة، فلا يجب الكذب على أنفسنا، إلا أننا نسير الوضعية بشكل دقيق، سيما عبر ترشيد النفقات المتواصلة"، مشيرا إلى أن عملا يجري "يوما بيوم" من اجل تسيير تراجع إيرادات الدولة".

وأكد في ذات السياق أن "الأمر يتعلق بوضعية لم يكن بلد في العالم بأسره يتوقعها، لكننا نتوفر على الإمكانيات لمواجهتها".

ودعا السيد راوية خلال زيارته التفقدية، مستخدمي الإدارة الجبائية، إلى مواصلة عمل المراقبة الجبائية مع توفير جميع الإجراءات التسهيلية المنصوص عليها في القانون و قرارات الحكومة.

تجدر الإشارة، إلى أن الوزير قد تفقد خلال زيارته، كلا من المديرية الجبائية لكبريات المؤسسات و كذا مراكز الضرائب بكل من باب الزوار و الرويبة و القبة.

اقرأ المزيد: الجزائر: استقرار نسبة التضخم عند 8ر1 بالمائة على أساس سنوي في مارس

أما بخصوص دافعي الضرائب من المؤسسات، فقد ذكر المسؤول الأول عن المالية، بأنه عقد عشية الثلاثاء اجتماعا مع نقابات و رؤساء المؤسسات، من اجل التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تمديد آجال دفع الضرائب.

كما أكد انه "إذا بقيت الظروف الحالية على حالها، فان الوزارة ستتخذ إجراءات جديدة"، في إطار التسهيلات المخصصة لدافعي الضرائب.

و في رده على سؤال، حول قدرة الدولة على دعم العائلات المعوزة، سيما في الظرف الحالي، أكد السيد راوية أن "صحة المواطن و العائلات المحتاجة، هي ضمن أوليات الحكومة".

و أضاف قائلا "يجب أن نقدم كل ما باستطاعتنا من الجانب المالي، لدعم هذه الأسر".

كما أوضح، انه "إذا اضطررنا لتأجيل بعض المشاريع سنفعل، لكننا لن نتخلى عن المواطن الجزائري".

أما فيما يخص منحة التضامن المقدرة ب10000 دج، الممنوحة للعائلات المعوزة، فقد أشار وزير المالية إلى ضغط على الإدارات المعنية بهذه العملية، مؤكدا عن تفاؤله فيما يخص تقديم هذه المنحة تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية.

كلـمات مفتـاحيــة :
فيروس كورونا: مواصلة ترشيد النفقات و التسهيلات في مجال التحصيل الجبائي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نيسان/أبريل 2020 16:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.29

غرفة اتهام مجلس قضاء العاصمة تقرر تمديد فترة الحبس المؤقت في حق محمد جميعي

20.04.29

فيروس كورونا: مواصلة ترشيد النفقات و التسهيلات في مجال التحصيل الجبائي

20.04.29

الرئيس تبون يعين العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي

20.04.29

فيروس كورونا : تسجيل 199 حالة اصابة جديدة و7 وفيات جديدة في الجزائر

20.04.29

إنشاء صندوق استثمار لدعم الانظمة البيئية للأنشطة الانتاجية

20.04.29

إعادة فتح المحلات التجارية بالطارف : بين ارتياح الباعة و مخاوف الأسر

الأكثــر قـراءة

20.04.27

كورونا : لا وجود لسنة بيضاء نظرا للتقدم في تنفيذ البرامج التعليمية

20.04.27

كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي

20.04.27

الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1،23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020

20.04.27

عطار: إنهيار الأسعار في الولايات المتحدة لا يؤثر على النفط الجزائري

20.04.27

الجمعية الجزائرية للتغذية: تأجيل المؤتمر الدولي الرابع للتغذية إلى أكتوبر القادم بوهران

20.04.27

أهداف التنمية المستدامة : الجزائر في المرتبة الأولى على المستووين العربي والأفريقي و53…