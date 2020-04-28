انخفاض أسعار النفط بفعل تقلص طاقة التخزين العالمية وضعف الطلب

سنغافورة - انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالميا، وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.

و نزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى متدن عند 64ر10 دولار للبرميل، وسجل هبوطا 8ر12 بالمائة أو 64ر1 دولار إلى 14ر11 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.35 بتوقيت غرينتش. وانخفض الخام الأمريكي 25 بالمائة أمس الاثنين.

و نزل خام القياس العالمي برنت إلى 85ر18 دولار، وفي أحدث تعاملات فقد 3ر4 بالمائة ما يوازي 85 سنتا إلى 14ر19 دولار للبرميل. وأمس الاثنين خسر خام القياس 8ر6 بالمائة وينتهي العمل بعقد الخام تسليم يونيو في 30 أبريل.

وحتى مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا على خفض قياسي لإنتاج النفط بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا بداية من أول ماي المقبل، فإن الحجم ليس كافيا لتعويض انخفاض الطلب بنحو 30 مليون برميل يوميا بسبب قيود (كوفيد-19).

ونتيجة انهيار الطلب، يُقدر أن طاقة التخزين البرية العالمية امتلأت بنسبة 85 بالمائة في الأسبوع الماضي، وفق بيانات شركة الاستشارات (كبلر).

وفي مؤشر على اليأس الذي استبد بقطاع الطاقة بحثا عن أماكن تخزين، قالت مصادر ملاحية إن تجار النفط يلجؤون لاستئجار سفن أمريكية باهظة التكلفة لتخزين البنزين أو شحن الوقود للخارج.