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انعكاسات أزمة كورونا على السياحة محور لقاء السيد مرموري مع مهني القطاع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2020 08:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
انعكاسات أزمة كورونا على السياحة محور لقاء السيد مرموري مع مهني القطاع

الجزائر - استعرض  وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حسن مرموري، يوم الاثنين، مع عدد من متعاملي و مهنيي السياحة جملة من الاقتراحات للتخفيف من تأثير أزمة تفشي وباء كورونا على القطاع والتحضير لإعادة بعث النشاط السياحي.

وأفاد بيان للوزارة أن اللقاء الذي جمع السيد مرموري بممثلي كل من الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية والاسفار والنقابة الوطنية لوكالات السياحة والاسفار والفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق، يندرج في اطار "التشاور وتبادل المعلومات حول انعكاسات الازمة الصحية الحالية على قطاع السياحة من جهة واقتراح تدابير كفيلة بتخفيف آثارها على النشاطات السياحية من جهة اخرى".

 واضاف ذات المصدر أن وزير السياحة توجه بالمناسبة بعبارات الشكر والامتنان للأسرة المهنية لقطاع السياحة "نظير تجندها في اطار العملية التضامنية الوطنية لمكافحة وباء كورونا"، مذكرا في ذات الوقت بأن الحكومة "تعمل جاهدة على توفير كل الامكانيات الضرورية للوقاية من الوباء ومكافحته من جهة واستمرارية النشاط واعادة بعث الاقتصاد من جهة اخرى".

كما أكد السيد مرموري أن انشغالات واقتراحات متعاملي القطاع "ستتم دراستها بكل جدية في اطار مخطط الحكومة لمساندة ومساعدة كل المتعاملين الاقتصاديين بصفة عامة"، داعيا الى "تعبئة اوسع من طرف المتعاملين والمهنيين و التحضير لمستقبل واعد مفعم  بالأمل والتفاؤل بعودة الحياة الى حالتها الطبيعية بإذن الله".

كلـمات مفتـاحيــة :
انعكاسات أزمة كورونا على السياحة محور لقاء السيد مرموري مع مهني القطاع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2020 08:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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