الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1،23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020

الجزائر - بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 1،23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020 ، مقابل 686،51 مليون دولار في نفس الفترة من 2019 ، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 79،16 بالمئة، حسب ما علمته وأج يوم الاحد لدى المديرية العامة للجمارك.

وتظهر البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 4،9 مليار دولار خلال شهري يناير و فبراير من العام الجاري ، مقابل 6،795 مليار دولار في نفس الفترة ل2019، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 27،89 بالمئة.

أما الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 6،129 مليار دولار، مقابل 7،481 مليار دولار، حيث تقلصت بنسبة 18،07 بالمئة.

ووفقا لنفس المصدر،فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 79،94 بالمئة، مقابل 90،82 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال اول شهرين من 2020، اذ تمثل 93،08 بالمئة من الصادرات الوطنية ، حيث بلغت قيمتها 4،56 مليار دولار، مقابل 6،35 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 28،17 بالمئة.

وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 338،88 مليون دولار (ما يعادل 6،92 بالمئة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة)، مقابل 445،23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض 23،89 بالمئة. و قد مس هذا التراجع كافة المنتوجات خارج المحروقات ما عدا المواد الاستهلاكية غير الغذائية و كذا المواد الغذائية.

وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 240،59 مليون دولار(مقابل 331،57 مليون دولار) متراجعة بنسبة 27،44 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب71،66 مليون دولار (مقابل 67،27 مليون دولار) بارتفاع قدره 6،53 بالمائة والعتاد الصناعي ب10،06 مليون دولار (مقابل23،75 مليون دولار) بانخفاض نسبته57،67 بالمائة.

وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 10،79 مليون دولار مقابل 17،68 مليون دولار (-38،97بالمئة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب5،79 مليون دولار مقابل4،79 مليون دولار (+20،80 بالمئة).

بالنسبة للواردات، فقد تراجعت خمس منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال يناير.

بالفعل، فقد بلغت فاتورة العتاد الصناعي ، التي تمثل 32 بالمئة من مجموعات المنتوجات المستوردة، 1،905 مليار دولار مقابل 2،782 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 31،52 بالمئة.

كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة ب31،51 بالمئة حيث بلغت 1،247 مليار دولار، مقابل 1،821 مليار دولار.

و بلغت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 1،293 مليار دولار مقابل 1،340 مليار دولار، لتسجل بذلك انخفاضا ب 3،50 بالمئة، حسب الجمارك.

أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد قدرت ب934،21 مليون دولار مقابل 1،002 مليار دولار (-6،81بالمئة).

وبلغت واردات مواد العتاد الفلاحي 35،70 مليون دولار مقابل 82،96 مليون دولار بانخفاض يقدر بحوالي 57 بالمئة.

في المقابل، عرفت مجموعتين من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة .

يتعلق الأمر بالمواد الخام التي بلغت فاتورتها 374،34 مليون دولار مقابل 324،16 مليون دولار أي بزيادة تمثل 15،48 بالمئة.

و ارتفعت واردات مجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) ب 165،81 بالمئة لتستقر عند 339،16 مليون دولار مقابل 127،60 مليون دولار .

ايطاليا اول زبون للجزائر والصين أول ممون لها

وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر في اول شهرين من العام الجاري فقد تمكنت ايطاليا من ازاحة فرنسا من المرتبة الاولى لزبائن الجزائر بينما ظلت الصين اول ممون لها.

و في هذه الفترة، حاز الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر على 53،30 بالمئة من الصادرات الجزائرية.

وتصدرت ايطاليا القائمة حيث اشترت 14،45 بالمئة من الصادرات الوطنية بمبلغ اجمالي قدره 708،04 مليون دولار ،بتراجع 43،61 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي، تليها فرنسا ب649،28 مليون أي ما يمثل 13،25من المبيعات الجزائرية نحو الخارج، تتبعها تركيا ب496،56 مليون دولار ما يمثل 10،13 بالمئة من الصادرات ، و الصين ب415،26 مليون دولار، ما يمثل 8،47 بالمئة، و اسبانيا 342،51 مليون دولار أي ما يعادل 6،99 بالمئة من صادرات البلد.

وفيما يخص الممونين الرئيسين للجزائر، مثل البلدان الخمس الاوائل 48،14 بالمئة من الواردات الجزائرية.

و قد تصدرت الصين القائمة حيث بلغت صادراتها نحو الجزائر خلال هذه الفترة 1،073 مليار دولار (17،51بالمائة من الواردات العامة الجزائرية)، بانخفاض 27،80 بالمئة تتبعها فرنسا ب 589،70 مليون دولار (9،62بالمائة)،ايطاليا ب 508،51 مليون دولار(8،30 بالمائة)، الولايات المتحدة الامريكية ب 395،84 مليون دولار (6،46 بالمئة) و اسبانيا ب 383،36 مليون دولار ،(6،25 بالمائة).

وقد سجل الميزان التجاري الجزائري خلال 2019،عجزا بلغ 6،11 مليار دولار مقابل 4،47 مليار دولار خلال 2018، حسب معطيات الجمارك.

أهم الدول الممونة للجزائر خلال يناير و فبراير 2020

الجزائر - إليكم قائمة الممونين الرئيسين للجزائر و كذا القيمة المالية للواردات التي تمت مع هذه البلدان خلال شهري يناير وفبراير 2020 مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2019.المصدر: مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك

البلد القيمة التطور (مليون دولار)

- الصين 073ر1 -80ر27 بالمائة

-فرنسا 589 -34ر9بالمئة

-إيطاليا 508 -24ر12 بالمئة

الولايات المتحدة 395 +34ر132بالمئة

-إسبانيا 383 -.55ر25 بالمئة

– ألمانيا 333 - 68ر35 بالمئة

– تركيا 281 - 29ر35 بالمئة

– البرازيل 212 +42ر1 بالمئة

– الأرجنتين 192 - 88ر52بالمئة

– روسيا 171 + 15ر2 بالمئة

– أوكرانيا 144 + 37ر52 بالمئة

– الهند 135 - 07ر15 بالمئة

– مصر 124 + 12ر40 بالمئة

– كوريا الجنوبية 123 - 39ر24بالمئة

– السعودية 80 - 26ر19 بالمئة

باقي دول العالم ( 132 بلد) : 1.379.74 المجموع : 6.129،93

اهم زبائن الجزائر خلال الشهرين الأولين لـ 2020

الجزائر- إليكم قائمة اهم زبائن الجزائر خلال شهري يناير و فبراير2020 و ايرادات الجزائر من صادراتها نحو هذه الدول، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

المصدر: مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك

الدولة القيمة التطور (مليون دولار)

- ايطاليا 708 -43،61%

-فرنسا. 649 -40،30%

- تركيا. 496 +23،50%

- الصين. 415 +204،59%

- اسبانيا 342 -62،33%

-مالطا 208 +63%

- سنغافورة 200 + 88%

-الهند. 188 -28،03%

-هولندا. 178. -11،16%

-البرازيل 159. -13،19%

-بريطانيا. 152 00، 00%

-بلجيكا 150. -7،39%

- اليونان. 139 +283،99%

-البرتغال. 132 -43،96%

-استراليا 127 +7،39%.

باقي المبلغ (87 دولة) : 651،90

المجموع: 4.900،01