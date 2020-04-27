سوناطراك بيترولوم كوربورايشن-سوناطراك تفند خبر ضلوع أحد إطاراتها في خلاف تدرسه العدالة اللبنانية 

الجزائر - فندت سوناطراك بيترولوم كوربورايشن، فرع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، "بشكل قاطع" الخبر الذي تناقلته بعض الصحف و الذي يفيد بضلوع إطارا ساميا بسوناطراك في خلاف تدرسه العدالة اللبنانية، حسب بيان، يوم الأحد، لذات الفرع.

و جاء في البيان أن "سوناطراك بيترولوم كوربورايشن تفند تماما الإدعاءات غير الصحيحة و الكاذبة حول تورط إطار سام بسوناطراك في هذه القضية و تعلم أن الشخص الذي تم سماعه في العدالة اللبنانية هو وكيل بحري مستقل يعمل لحساب سوناطراك بيترولوم كوربورايشن ".

و تتعلق هذه القضية بخلاف يعود إلى 30 مارس المنصرم، عندما أعلمت سوناطراك بيترولوم كوربورايشن من طرف زبونها وزارة الكهرباء و المياه اللبنانية بمشكل عملياتي بخصوص عيب في النوعية لإحدى الحمولات الأخيرة للوقود المسلمة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري كهرباء لبنان بتاريخ 25 مارس 2020".

و منذ تلك الفترة، "كانت سوناطراك بيترولوم كوربورايشن و الوزارة اللبنانية للكهرباء و المياه في حوار مستمر قصد محاولة إيجاد حل في أقرب وقت و لا شك أن الوضعية ستسوى فعليا و نهائيا عما قريب، نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين".

و حسب سوناطراك بيترولوم كوربورايشن، جاءت هذه التوضيحات بعد نشر مقالات صحفية بخصوص تسليم حمولة وقود لفائدة أحد الزبائن القدامى و الشركاء الاستراتيجيين، سوناطراك بيترولوم كوربورايشن المكلفة بتجارة البترول و تسويقه و المتواجد مقرها بلندن.

للتذكير، قام فرع سوناطراك بتروليوم كوربورايشن بإبرام عقد، شهر نوفمبر 2005،

مع الوزارة اللبنانية للطاقة و المياه (ابتداء من تاريخ 1 يناير 2006) من اجل توفير وقود الديزل و زيت الوقود لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان التي تعمل تحت اشراف وزارة الطاقة و المياه اللبنانية.

و منذ سنة 2005، يتم تجديد العقد المذكور اعلاه كل ثلاث سنوات مما يعكس "جودة العلاقات التجارية و الاستراتيجية القائمة بين فرع سوناطراك و الوزارة اللبنانية".

و يعتمد فرع سوناطراك بتروليوم كوربورايشن على العديد من الشركات التجارية الدولية من اجل اقتناء و القيام بعمليات التسليم لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان و هذا وفقا للعقد المبرم بين فرع سوناطراك و الوزارة اللبنانية.

و من جهة اخرى، ذكر فرع سوناطراك انه يحترم التزاماته التعاقدية فيما يخص التموين اتجاه المؤسسة اللبنانية.

"سوناطراك بتروليوم كوربورايشن واثقة جدا من نهاية هذه القضية و هذا من اجل تمكين الطرفين من التوصل الى اتفاق من شأنه الحفاظ على مصالحهما المتبادلة و تعزيز العلاقة التجارية التي تربطهما منذ 15 سنة".