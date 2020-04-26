خضر وفواكه: منع البيع بالمزايدة في أسواق الجملة

الجزائر- أعلن وزير التجارة كمال رزيق, يوم الأحد, عن منع أسلوب البيع بالمزايدة في أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه في إطار مساعي الوزارة لتنظيم السوق و"أخلقة العمل التجاري".

وأوضح السيد رزيق في حصة بثت على امواج الاذاعة الوطنية, ان "اسواق الجملة تعرف فوضى كبيرة حيث ينشط فيها الكثير من المتعاملين من دون سجل تجاري أو بطاقة فلاح وبدون فوترة والاخطر هو استعمالهم لطريقة المزايدة".

وتابع بالقول: "أسديت تعليمات بمنع البيع بالمزايدة وبإجبارية نشر الاسعار وإلا سنضطر إلى غلق السوق".

ويندرج هذا القرار ضمن جملة من الاجراءات التي تهدف إلى "أخلقة العمل التجاري" والني ستدعم بعد رمضان بإجراءات أخرى تتعلق بتتبع مسارات توزيع السلع.

وصرح الوزير "صحيح أن وباء كورونا عطلنا, ولكن بعد رمضان سنعيد فتح ملف أخلقة الاسواق ولن يدخل السوق إلا من تتوفر فيهم الشروط القانونية".

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وحول استقرار التموين خلال الشهر الفضيل, أكد الوزير وفرة جميع السلع الرئيسية بشكل كاف وب"أسعار معقولة" مشيرا إلى ان أسواق الجملة ستبقى مفتوحة, تنفيذا لتعليمة وزارة التجارة, طيلة ايام رمضان من أجل ضمان توفير السلع بشكل منتظم.

وتقوم وزارة التجارة بتتبع تطور أسعار 51 مادة واسعة الاستهلاك في الاسواق عبر 48 ولاية, حسب السيد رزيق الذي أكد أن المعاينة الميدانية أظهرت استقرار الاسعار مقارنة بالأيام الاولى لرمضان في السنوات الماضية, باستثناء ثلاثة انواع من الخضر (الكوسة والطماطم والجزر) والتي شهدت ارتفاعا نسبيا بسبب الضغط الكبير عليها بالإضافة إلى بعض السلع المستوردة التي تضررت جراء تراجع سعر صرف الدينار أمام العملات الصعبة.

وبخصوص المضاربة, اعتبر الوزير ان السلوكات الاستهلاكية الخاطئة هي من تغذي هذه الظاهرة التي لا تزال مستفحلة في الاسواق.

وكان الوزير قام ليلة أول رمضان بزيارة ميدانية إلى بعض اسواق الجملة للوقوف على وفرة وأسعار الخضر قام خلالها بتوجيه إنذارات للكثير من المتعاملين أعقبها تسليط عقوبات عليهم من طرف أعوان قمع الغش لاسيما من خلال تعليق نشاطهم لمدة 15 يوم.

وحول اللحوم الحمراء, عبر السيد رزيق عن أسفه "لعدم التزام متعاملي تربية المواشي بوعودهم في طرح منتجاتهم بهوامش ربح منخفضة" داعيا هؤلاء المتعاملين إلى ترجمة الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الفلاحة في صورة منتجات توضع في متناول المستهلك بأسعار معقولة.

وبخصوص الاجراءات التي أعلن عنها لشهر رمضان لاسيما فتح معارض تجارية وفتح البيع بالتخفيض, أكد أن هذه الالتزامات تأجلت إلى السنة القادمة بعدما تسبب الوباء في استحالة تنظيمها لهذا العام.

وفي رده على سؤال حول لقاءاته مع ممثلي متعاملي شعبتي الزيت والسكر, اوضح ان المنتجين ربحوا بفكرة أجراء تخفيض استثنائي لمنتجاتهم طيلة أيام رمضان من دون تحديد سعر معين كبادرة تضامنية غير أنه اكد أن الرهان الحقيقي يكمن في العمل على رفع مستويات الادماج الوطني من خلال مستثمرات فلاحية بأرض الوطن لزراعة المواد الأولية (قصب السكر, الصوجا..). اقرأ أيضا: كورونا : توسيع قطاعات النشاط و فتح محلات تجارية

وبشأن قرار الحكومة استئناف بعض الانشطة التجارية التي تم ايقافها كإجراء وقائي ضد وباء كوفيد-19, أكد أن دائرته الوزارية تعمل مع الولاة من أجل توضيح شروط تنفيذ القرار من أجل التقيد بالشروط الصحية المطلوبة.

وَاضاف بأن هذا القرار "سينعش تدريجيا الحركة التجارية تمهيدا لرجوع الحركة الصناعية في إطار مقاربة شاملة للخروج من آثار الحجر الصحي على الاقتصاد الوطني".

وفي نفس السياق, جدد الوزير موقف الحكومة بمساندة كل المتعاملين الاقتصاديين المتضررين من هذه الازمة.