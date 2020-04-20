رمضان 2020: مجمع "جيبلي" يرفع إنتاج الحليب بنسبة 20% للاستجابة للطلب

وفي تصريح لوأج, قال الرئيس المدير العام لمجمع جيبلي, مولود حريم أنه "تحسبا لشهر رمضان المعظم, قررنا الرفع من إنتاج وحداتنا بنسبة 20% وذلك للاستجابة للطلب الوطني المتزايد خلال هذه الفترة".
وبهذا ينتقل إجمالي الكميات المنتجة من 2,8 مليون لتر/يوميا إلى 3,3 مليون لتر/يوميا على مستوى الفروع الـ 15 التي يملكها مجمع جيبلي على المستوى الوطني. ويتعلق الأمر بالحليب المبستر والمعبأ في أكياس بسعر محدد بـ 25 دج/اللتر.
"يمكننا رفع كميات إنتاج الحليب حسب الحاجيات المعبر عنها في كل منطقة. ولقد قمنا لحد الساعة برفع الإنتاج بنسبة 20% في انتظار تقييم الطلب على هذا المنتوج الذي يكثر التوافد عليه خلال شهر الصيام", يضيف المسؤول.
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وحسب المدير التنفيذي لجيبلي, فإن المجمع كان قد قرر الرفع من كميات حليب البقر تلك التي يتم جمعها من عند مربي الماشية, وهو ما رفع نسبة الإنتاج من 250.000 لتر/اليوم إلى 400.000 لتر/اليوم من الحليب الطازج الذي يتم تداوله في السوق، وهو ما يشكل وفرة أمام المستهلكين لمادة الحليب.
كما قرر المجمع "جيبلي" الذي يحوز على 60% من حصص سوق الحليب المبستر والمعبأ, أن يوسع شبكة توزيعه من أجل تقريب منتجاته للمستهلك لاسيما الحليب المدعم, وكذا ضمان سلسلة التبريد ومجابهة المضاربة.
للإشارة فإن المجمع يملك أكثر من 70 نقطة بيع دائمة مفتوحة على المستوى الوطني, وسيعزز اليوم هذه الشبكة من خلال فتح نقطة بيع أخرى في الجزائر العاصمة على مستوى ساحة أول ماي.