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كورونا : توسيع قطاعات النشاط و فتح محلات تجارية

  أدرج يـوم : السبت, 25 نيسان/أبريل 2020 20:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرات
كورونا : توسيع قطاعات النشاط و فتح محلات تجارية

الجزائر -أصدر الوزير الأول,  عبد العزيز جراد, السبت تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية و كذا إلى ولاة الجمهورية, من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية, "بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية" لأزمة فيروس كورونا, حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان "أصدر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا السبت 25 أبريل 2020، تعليمة إلى الدوائر الوزارية الـمعنية، وكذا إلى ولاة الجمهورية،

من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية".

            و أوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بالنشاطات والـمحلات التجارية الآتية: سيارات الأجرة الحضرية, قاعات الحلاقة, الـمرطبات والحلويات و الحلويات التقليدية, الـملابس والأحذية, تجارة الأجهزة الكهرومنزلية, تجارة أدوات وأواني الـمطبخ, تجارة الأقمشة والخياطة والـمنسوجات, تجارة الـمجوهرات والساعات, تجارة مستحضرات التجميل والعطور, تجارة الأثاث والأثاث الـمكتبي, الـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية, تجارة الجملة والتجزئة لـمواد البناء والأشغال العمومية (الـمنتجات الخزفية, والـمعدات الكهربائية والأدوات الصحية, والركام والـروابط, مواد الطلاء، والـمنتجات الخشبية, والقنوات والأنابيب ... إلخ)".

  و فيما يتعلق بأنشطة الحلاقة وكذا تجارة الـملابس والأحذية, "فيتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة", يضيف البيان.

و يشير البيان إلى ان استئناف نشاط سيارات الأجرة داخل المحيط الحضري مؤجل إلى غاية إعلان السلطات العمومية للكيفيات المتعلقة بالأمن الصحي الخاصة بهذا النوع من وسائل النقل

 

 

 

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كورونا : توسيع قطاعات النشاط و فتح محلات تجارية
  أدرج يـوم : السبت, 25 نيسان/أبريل 2020 20:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرة   شارك

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