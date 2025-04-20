إرتفاع ب 10 بالمائة في التعويضات عن الأضرار في 2019

الجزائر ارتفعت تعويضات الأضرار المصرح بها على مستوى شركات التأمين بنسبة 10 بالمائة في 2019، مقارنة ب 2018 في وقت ارتفع المبلغ الاجمالي لهذه الأضرار بأكثر من 20 بالمائة حسب الحصيلة السنوية للمجلس الوطني للتأمينات.

وبلغ اجمالي التعويضات عن الاضرار نحو 2ر73 مليار دج نهاية 2019 ، بزيادة ب 1ر10 بالمائة مقارنة ب 2018 .

وبلغت قيمة التعويضات المصرح بها نهاية 2019 مبلغ 82 مليار دج مقابل 9ر67 مليار دج في 2018 اي بارتفاع نسبته 7ر20 بالمائة.

و "بسبب الزيادة الحادة في حجم الاضرار المصرح بها وعلى الرغم من الزيادة في التعويضات فإن مخزون ملفات الاضرار يتزايد بمعدل أبطأ بـ 4ر3بالمائة مقارنة بنهاية عام 2018 عند 80 مليار دج.

وبذلك بلغ معدل تسوية ملفات الاضرار 1ر45 بالمائة في عام 2019 اي بانخفاض قدره 12 بالمائة مقارنة بعام 2018.

وبلغ معدل التسوية لشركات التأمين على الأضرار 42 بالمائة، بانخفاض 5ر13 بالمائة مقارنة بعام 2018.

من ناحية أخرى ارتفع معدل التسوية الملاحظ في "التأمين الشخصي" بنسبة 3ر11 بالمائة ليصل إلى8ر89 بالمائة .

ارتفاع بـ 17 بالمائة في ملفات أضرار السيارات المصرح بها

بالنسبة للتأمين ضد الأضرار تظهر الأرقام المصرح بها زيادة بنسبة 05ر20 بالمائة بمبلغ 77.5 مليار دج.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بفرعي "السيارات" و "القروض" بمعدلات تطور بلغت 8ر16 بالمائة و5ر250 بالمائة .

من جانبه انخفض مردود فرع "النقل" بنسبة 8ر34 بالمائة .

وبلغت تعويضات شركات التأمين ضد الأضرار 68.7 مليار دج بزيادة 7ر8 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

ولا تزال حصة تسوية الملفات الخاصة بأضرار السيارات قوية بنسبة 9ر 68 بالمائة بمبلغ 47.4 مليار دينار بزيادة 7ر3 بالمائة مقارنة بعام 2018.

من جانبها سجلت شعبة التامين ضد الحرائق و الاخطار المختلفة تطورا بـ 4ر42 بالمائة تبعا لتسوية عدة ملفات اضرار كبيرة .

وتسير شعب"النقل" و"القروض" و "الفلاحة " في اتجاه تنازلي بمعدلات 33 بالمائة و9ر17 بالمائة و4ر12 بالمائة على التوالي.

في غضون ذلك ارتفع حجم الأضرار المؤجلة بنسبة 1ر3 بالمائة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في فروع "القروض" و"الفلاحة " و التأمين ضد الحرائق و الاخطار المختلفة مع زيادة كل منها9ر391 و 3ر42 بالمائة و4ر3 بالمائة.

في المقابل انخفض تأمين "النقل" بنسبة 4ر10 بالمائة مقارنة بعام 2018.

وفيما يتعلق بالتأمين الشخصي ارتفع عدد الأضرار التي تمت تسويتها في 2019 بنسبة 3ر5 بالمائة مقارنة بعام 2018 وهي زيادة مخصصة بشكل رئيسي لفرعي "الحوادث" و "المرض".

كما ارتفع حجم التعويضات من شركات التأمين على الحياة والتأمين الصحي بنسبة8ر35 بالمائة ويقدر بأكثر من 4.4 مليار دج.

وبنسبة 8ر72 بالمائة، يمثل قام "التوفير الجماعي" بتسويات تقارب 3.3 مليار دج.

وبذلك ارتفعت الأضرار المستحقة الدفع في نهاية عام 2019 بنسبة 2ر11 بالمائة بمبلغ يقدر بأكثر من 6ر3 مليار دج.

ومع ذلك انخفض عدد الأضرار بنسبة 25 بالمائة وهذا ما يفسر من خلال العدد الكبير للتصريحات المتأخرة في "التوفير الجماعي" للسنة المالية 2018.