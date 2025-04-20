نمو سوق إعادة التأمين في 2019 بنسبة 11 بالمائة

الجزائر - سجلت سوق إعادة التأمين، بما فيها العقود الدولية، نموا بلغ 11 بالمائة في 2019 بالمقارنة مع سنة 2018، حسبما أفادت به الحصيلة السنوية للمجلس الوطني للتأمينات.

و قد بلغ إنتاج إعادة التأمين بمختلف فروعه نهاية 2019 ما مقدراه 7ر35 مليار دج مقابل 1ر32 مليار دج سنة 2018 أي بزيادة بلغت 2ر11 بالمائة.

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و سجلت العقود الوطنية حصة 5ر83 بالمائة من مجمل إنتاج الشركة المركزية لإعادة التأمين مسجلة رقم أعمال قدره 8ر29 مليار دج أي بزيادة بلغت 5ر7 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2018.

و ترجع هذه الزيادة للتقدم المهم الذي سجل في معظمه في عدة فروع للتامين و خصوصا التأمين على السيارات (+63 بالمائة) بعد التوقيع على معاهدة "المخاطر الخاصة" مع شركتين للتأمينات "دوماج" و " كات-نات" (+36 بالمائة) مما أدى إلى ارتفاع في أسعار هذا الفرع ، حسب تحليلات المجلس الوطني للتأمينات الذي سجل أن فرع "القرض" تراجع بنسبة 5ر18 بالمائة.

اما بخصوص العقود الدولية (أي إعادة التأمين لدى مؤمنين أجانب) فقد سجلت نموا بنسبة 5ر34 بالمائة و ذلك بفعل ارتفاع التأمينات في مجال "الحوادث و مختلف المخاطر" و "كات-نات" و ذلك بعد تسجيل ملفات جديدة للسنة المالية ل2019.

اما فيما يتعلق بالتعويضات، فقد دفعت الشركة المركزية لإعادة التأمين خلال سنة 2019 ما مقداره 6ر12 مليار دج أي بتراجع طفيف بلغ 6ر1 بالمائة بالمقارنة مع 2018 حيث خصت هذه التعويضات حوادث خطيرة بسنتي 2018 و 2019 متعلقة بتأمينات ضد "الحرائق" و "هندسة الأعمال"، حسب المجلس الوطني للتأمينات.

و تقوم الشركة المركزية لإعادة التأمين بتسوية مبلغ 9ر8 مليار دج شمل الملفات الوطنية ما يمثل 6ر71 بالمئة من المجموع و 5ر3 مليار دج مخصصة للملفات الدولية أي بحصة بلغت 4ر28 بالمائة من المجموع.

و فيما يخص مخزون حوادث اعادة التأمين الباقي دفعها فقد بلغت 4ر38 مليار دج نهاية 2019 أي بزيادة بلغت 30 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2018 بسبب ارتفاع عدد التصريحات بالحوادث المهمة سنة 2019 .

و بلغت الحوادث الباقية للدفع من طرف الشركة المركزية لإعادة التأمين 1ر89 بالمائة من المجموع بالنسبة للعقود الوطنية بقيمة 2ر34 مليار دج فيما بغت نسبة العقود الدولية 9ر10 بالمائة أي بقيمة بلغت 2ر4 مليار دج.