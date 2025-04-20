رمضان: الديوان الوطني للخضر واللحوم يجند 200 نقطة بيع ب "أسعار معقولة"

الجزائر – قام الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم (اونيلاف) بتعبئة أكثر من 200 نقطة بيع معتمدة موزعة على 32 ولاية قصد تزويد الأسواق بمختلف المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم ب"أسعار معقولة".

و أوضح الديوان في بيان نشره على صفحته فايسبوك, أن هذه الخطوة التي قام بها بالتعاون مع المؤسسات العمومية القطاعية ترمي أساسا إلى "ضبط السوق ومحاربة المضاربة".

و على هذا الاساس, سيتم في نقاط بيع الديوان, توفير عدد من المنتجات الفلاحية التي يزداد الطلب عليها خلال أيام الشهر الفضيل كالبطاطا والبصل والزيتون والتمور بالأسعار التي تتماشى و قدرة المواطن الشرائية.

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و طمأن الديوان المستهلكين بأن المنتجات الفلاحية المطروحة في نقاط البيع المخصصة لها "ستظل متوفرة و بالكميات المطلوبة طيلة شهر رمضان" داعيا إلى تفادي "تكديس السلع بسبب الهلع والخوف من ندرتها" وإلى "التقيد بإجراءات الوقاية الصحية أمام نقاط البيع لتجنب إنتشار عدوى فيروس كورونا".

كما تعهد الديوان "بالتصدي لكل محاولات المضاربة و خلق الندرة في السوق في بعض المنتجات الفلاحية الأساسية من أجل رفع الأسعار و ذلك طيلة أيام الشهر الفضيل".