تحسن سعر سلة الأوبك  إلى 15.23 دولار للبرميل

فيينا - تحسن سعر سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى 15.23 دولار أمريكي للبرميل يوم الخميس، مقارنة بـ12.22 دولار يوم الأربعاء، وفقا لإحصائيات الامانة العامة للأوبك التي نشرت اليوم الجمعة.

وتعرف سلة الأوبك أيضا بالسلة المرجعية للنفط الخام، وهى متوسط مرجح لأسعار الخامات البترولية التي ينتجها أعضاء الأوبك حول العالم، وتستخدم كمقياس مهم لأسعار النفط الخام.

وتمثل الآن متوسط أسعار النفط في 13 دولة، وهي الجزائر وأنغولا والكونغو وغينيا والغابون وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والعربية السعودّية والإمارات وفنزويلا.

و كانت المنظمة قد اوردت في تقريرها الشهري الاخير ان متوسط قيمة سلة خاماتها قد عرف انخفاضا محسوسا خلال شهر مارس المنصرم و ذلك في ظل اختلالات اساسيات السوق، حيث بلغ سعر خامات اوبك 92ر 33 دولار للبرميل بانخفاض 61ر 21 دولار او 9ر 38 بالمائة.

وتبقى اسعار النفط متأثرة بما تعرفه السوق البترولية من اختلالات في العرض و الطلب حيث يعرف هذا الاخير تراجعا حادا بسبب توقف النشاطات الاقتصادية المستهلكة للمواد البترولية بسبب التدابير التي اتخذت للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وفي ظل مواصلة تهاوي اسعار النفط تبقى دول المنظمة و شركائها من خارجها في تشاور مستمر، حيث عقدت يوم الثلاثاء المنصرم بعض وزراء الدول الموقعة على اعلان التعاون اوبك وشركائها اجتماعا غير رسمي عن بعد تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط وآفاقه على المدى القصير.

وكان اعضاء منظمة اوبك و حلفائها قد اعلنوا منذ ايام قليلة عن اتفاق مهم لخفض الإنتاج بواقع 7ر9 مليون برميل في اليوم بداية من اول مايو المقبل الى غاية 30 يونيو المقبل كمرحلة اولى على ان تليها تخفيضات ب 7ر 7 مليون برميل في اليوم بين 1 يوليو و نهاية ديسمبر ثم تخفيض ب 8ر 5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا ابتداء من 1 يناير 2021.

ويذكر ان اجتماعا اخر لأعضاء اوبك و شركائها من المقرر عقده يوم 10 يونيو المقبل سيخصص لبحث كيفية احداث التوازن في سوق النفط العالمية.