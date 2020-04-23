الرئيس تبون : التعويل على خريجي الجامعة لبناء نموذج اقتصادي جديد

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، أن الجزائر تعول على خريجي الجامعات والمعاهد العليا لبناء "النموذج الاقتصادي الجديد الذي يوفر الثروة ويحصن استقلالنا الاقتصادي".

وقال السيد تبون في رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، "ليس هناك أدنى شك في أن هذه الثروة البشرية التي تتعزز سنويا بمئات الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، هي التي تعول عليها بلادنا في بِناء النموذج الاقتصادي الجديد الذي يوفر الثروة، ويخلق مناصب الشغل، ويحصن استقلالنا الاقتصادي بالتحرر من تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية".

وفي ذات الإطار، اعتبر الرئيس تبون الهبة الوطنية التي برزت بعد انتشار وباء كورونا وشهدت تنافس المبادرات الخيرة وتعزز روح الانتماء الوطني، أنها "مرآة عاكسة لحقيقتنا وآمالنا، وحافزا قويا على تدارك الوقت الثمين الذي ضاع من الأمة، لفتح آفاق واعدة، لرفعة الوطن وعزته".

وفي سياق ذي صلة، طمأن رئيس الجمهورية التلاميذ والطلبة وأوليائهم على مصير السنة الدراسية، مؤكدا بأن "كل الإجراءات التي سوف تتخذ قريبا للتكفل بهذا الانشغال المشروع لن تكون إلا في صالح المتمدرسين في جميع أطوار التعليم".