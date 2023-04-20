صناعة عسكرية: تسليم 1031 سيارة من علامة مرسيدس-بنز

الجزائر - تم اليوم الخميس بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، تسليم1031 سيارة متعددة المهام و سيارات نفعية من نوع Sprinter وClass G من علامة مرسيدس-بنز لفائدة عدة ادارات و هياكل، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و تم تسليم هذه السيارات لكل من المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية و وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و وزارة العدل و مستشفيات و كذا مؤسسات اقتصادية مدنية عمومية وخاصة، حسب نفس المصدر.

و جاء في البيان أنه "في إطار الجهود الرامية إلى بعث و تشجيع المنتوج الوطني، من خلال تطوير مختلف الصناعات العسكرية وبالخصوص الميكانيكية منها، بما يُلبي احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي ومختلـف المؤسسـات الوطنيـة العموميـة والخاصـة، وتحت إشراف مديرية الصناعات العسكرية، تمّ اليوم الخميس 23 أفريل 2020 بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، تسليم (1031) سيارة متعددة المهام وسيارات نفعية ((Sprinter و( (Class Gمن علامة مرسيدس-بنز مخصصة لنقل الأفراد، النقل المدرسي وكذا سيارات الإسعاف والإشارة والإطفاء".

و قد تم تصنيع هذه المركبات، يوضح البيان، من طرف الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف بولاية تيارت.

وتعتبر وزارة الدفاع الوطني أنّ عملية التسليم هذه "يثبت مرّة أخرى قدرة المؤسسات الصناعية لإنتاج السيارات للجيش الوطني الشعبي على الاستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة، وذلك في ظل الإستراتيجية التي سطرتها الوزارة مع مختلف الهيئات و المؤسسات المعنية و الهادفة إلى بعث و تفعيل الصناعة الوطنية و تقديم منتوج ذو جودة و نوعية بمواصفات عالمية".