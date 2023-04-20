الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لتيارت: تسليم أزيد من 1000 مركبة

تيارت - سلمت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف (ولاية تيارت) التابعة لوزارة الدفاع الوطني يوم الخميس، 1.031 مركبة لهيئات ومؤسسات عمومية وخاصة.

وأبرز المدير العام للشركة، كريم خروبي، للصحافة بالمناسبة، أنه "تم تسليم 1.031 مركبة من مختلف الأنواع والأصناف والمهام لهيئات ومؤسسات عمومية وخاصة منها وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وإدارة السجون وإعادة الإدماج وعدد من المستشفيات".

وأشار إلى أن هذه الحصة التي تعد من بين أكبر الحصص المسلمة تضم 504 مركبة من صنف ج رباعية الدفع و527 مركبة من صنف سبرنتر، حيث استلمت المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني 430 مركبة (رباعية الدفع صنف ج وسبرنتر).

وتشمل هذه الحصة المسلمة أيضا 118مركبة صنف ج رباعية الدفع موجهة لمكافحة الحرائق و30 مركبة سبرنتر استلمتها المديرية العامة للحماية المدنية و 200 حافلة للنقل المدرسي استلمها ممثلون عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

والتهيئة العمرانية و14سيارة إسعاف صنف سبرنتر لفائدة مستشفيات قسنطينة ، بجاية وتيزي وزو و10 مركبات تخص إدارةالسجون استلمتها وزارة العدل، وفق نفس المسؤول.

كما سلمت بقية السيارات المتمثلة في نقل البضائع والأشخاص و ورشات متنقلة لمؤسسات خاصة، مثلما اشير اليه.

وتضاف هذه الحصة إلى مجموع إنتاج يقدر ب 7.600 سيارة رباعية الدفع و 19 ألف سيارة سبرنتر انتجتها الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف منذ بداية الإنتاج سنة 2014 .