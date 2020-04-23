التبادل التجاري الجزائري- الموريتاني: تصدير شحنة من التمور على متن طائرات الجوية الجزائرية

و حسب السيد اندلسي فان الرحلة التجارية المبرمجة اليوم الاربعاء هي الاولى ضمن برنامج يتضمن 4 رحلات سيتم اجراؤها تدريجيا خلال الايام القليلة المقبلة باتجاه مطار نواكشوط الدولي.
و أضاف المتحدث أنه تم تسطير برنامج لرحلات شحن جوية مع متعاملين اقتصاديين جزائريين من أجل تصدير منتجاتهم نحو الدول الأفريقية.
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بالمقابل - يضيف السيد اندلسي- فان متعاملون جزائريين يستعدون ايضا لاستيراد عشرات الاطنان من الأسماك من موريتانيا على متن ذات الطائرات عند رحلات الاياب.
و أكد أن مفاوضات جد متقدمة مع عدة متعاملين اقتصاديين جزائريين لتصدير منتجاتهم نحو عدد من الدول الإفريقية.
وتابع السيد اندلسي يقول أن الخط الرابط بين الجزائر و موريتانيا يمكن ان يصبح بعد تجاوز الازمة الصحية الحالية منتظما , أي على مدار ايام الاسبوع في حال أثبت مردوديته و ربحيته.
للتذكير تم ابرام 25 عقد تصدير بين متعاملين جزائريين و موريتانيين في اعقاب معرض المنتجات الجزائرية الذي نظم أواخر سنة 2018 بنواكشوط.
و تنتج موريتانيا مواد غذائية عديدة على غرار الأرز و الأسماك و اللحوم الحمراء,و التي يمكن أن تستوردها الجزائر من هذا البلد بأسعار أكثر تنافسية مقارنة مع تلك التي يطبقها الممونون التقليديون بهذه المنتجات.