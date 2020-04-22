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تنصيب رشيد نديل رئيسا لسلطة ضبط المحروقات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نيسان/أبريل 2020 13:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
تنصيب رشيد نديل رئيسا لسلطة ضبط المحروقات

الجزائر - تم الاربعاء بالجزائر العاصمة تنصيب السيد رشيد نديل رئيسا جديدا لسلطة ضبط المحروقات خلفا للسيد علاوة سعيداني.

وخلال ترأسه لمراسم التنصيب, دعا وزير الطاقة محمد عرقاب سلطة ضبط المحروقات تحت قيادة الرئيس الجديد إلى "تكثيف الجهود من اجل السهر على احترام تنفيذ القانون وضمان استمرارية الخدمة العامة وحسن تنظيم المنافسة".

واضاف الوزير بانه من المنتظر ان تلعب هذه الهيئة, في إطار مهامها التنظيمية والاستشارية, دورا" مهما" في التشجيع والحث على تطوير الصناعات التحويلية لاسيما البتروكيماوية منها من خلال تقديم الاستشارات والتحفيزات اللازمة باتجاه الشركات.

وتندرج هذه الاهداف في إطار تثمين موارد المحروقات وتحصيل قيمة مضافة أكبر عن طريق تطوير الصناعة التحويلية وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام, حسبما صرح به السيد عرقاب.

وتلعب سلطة ضبط المحروقات دورا محوريا في مراقبة وتنظيم الانشطة المتعلقة بقطاع المحروقات وكذا المسائل المتعلقة بالسلامة الصناعية والبيئة, كما أنها مكلفة بدراسة طلبات الترخيص لممارسة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها, وهي تساهم ايضا مع مصالح وزارة الطاقة في تحديد سياسة القطاع في مجال المحروقات وفي إعداد النصوص التنظيمية التي تحكم هذا النشاط.

وقد تعززت مهام السلطة في إطار القانون الجديد للمحروقات لاسيما فيما يتعلق بالحرص على نزاهة المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين في قطاع المحروقات.

من جهته, أعرب الرئيس الجديد للسلطة, السيد نديل عن "التزامه الكامل ببذل كل المجهودات من أجل السهر على تنفيذ المهام الجديدة" وكذا "وضع الخبرة التي تم اكتسابها في مجال تخزين وتوزيع المواد البترولية لفائدة سلطة الضبط بدون تمييز بين المتعاملين الاقتصاديين النشاطين في السوق".

ودعا السيد نديل جميع العاملين في السلطة إلى "مواصلة العمل الذي تقوم به هذه الهيئة وإثرائه وتطويره لاسيما فيما يتعلق بالتنظيمات التقنية والتنظيمات المتعلقة بتطبيق التسعيرات وتسهيل الاستفادة من منشآت النقل والتخزين وكذا التنظيمات المتعلقة بالنظافة والأمن والبيئة".

وفي سؤال حول اولويات عمله, شدد الرئيس الجديد لسلطة ضبط المحروقات على أهمية الدور الذي ينتظر أن تعلبه هذه الهيئة في تحقيق الانتقال الطاقوي لافتا في هذا السياق إلى ضرورة تسهيل الاستثمارات المتعلقة بتحويل نمط الوقود للمركبات إلى غاز البترول المميع.

يذكر أن السيد نديل حاصل على شهادات دراسات عليا في القانون والمالية والاقتصاد وقد تولى خلال مسيرته المهنية في قطاع الطاقة على مدار ازيد من 30 سنة عدة مناصب آخرها منصب الرئيس المدير العام لشركة نفطال (فرع سوناطراك).

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تنصيب رشيد نديل رئيسا لسلطة ضبط المحروقات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نيسان/أبريل 2020 13:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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