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انخفاض أسعار النفط جراء انهيار الطلب وبرنت ينزل لأقل مستوى منذ 1999

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نيسان/أبريل 2020 12:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
انخفاض أسعار النفط جراء انهيار الطلب وبرنت ينزل لأقل مستوى منذ 1999

طوكيو - انخفضت أسعار النفط مجددا، الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونزل خام القياس العالمي برنت 24 % في الجلسة السابقة ليلامس 98ر15 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1999. وبحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش، جرى تداول الخام بانخفاض 70ر2 دولار أو 14 % إلى 63ر16 دولار.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا ما يعادل ستة % إلى 89ر10 دولار للبرميل.

ويأتي الهبوط بعد اثنين من أكثر الأيام جموحا في تاريخ تجارة النفط، إذ يبدو أن الامدادات العالمية ستفوق الطلب لشهور قادمة وتخفيضات الانتاج الحالية غير كافية لتبديد التخمة.

وتحول عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي لأول مرة في التاريخ سلبا يوم الاثنين في حين سجل عددا قياسيا من العقود التي يجري تداولها في اليوم التالي.

ونزلت أسعار النفط نحو 80 % منذ بداية العام الجاري مع انتشار الوباء في أنحاء العالم، ليودي بحياة 180 ألف شخص تقريبا ويعصف بالأسواق المالية ويقود لما يحتمل أن يكون أسوأ تراجع اقتصادي منذ الثلاثينات من القرن الماضي.

وأدى التفشي الفيروسي لانخفاض الطلب علي الوقود بنحو 30 % عالميا فيما تبحث شركات الطاقة في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، عن خزانات للنفط الزائد.

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انخفاض أسعار النفط جراء انهيار الطلب وبرنت ينزل لأقل مستوى منذ 1999
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نيسان/أبريل 2020 12:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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