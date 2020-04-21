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وزير التجارة يدعو المتعاملين الإقتصاديين الى تخفيض سعر زيت المائدة عشية رمضان 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 18:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 374 مرات

 الجزائر - دعا وزير التجارة كمال رزيق اليوم الثلاثاء مصنعي مادة زيت المائدة على المستوى الوطني الى تخفيض سعر هذه المادة بمناسبة رمضان، خاصة في الظرف الصحي الحالي الذي تعيشه البلاد على غرار كل دول العالم بفعل تفشي وباء كورونا، حسبما اورده بيان للوزارة.

وخلال ترؤسه  اجتماع بمقر الوزارة بحضور اطارات الادارة المركزية ، دعا كمال رزيق المتعاملين لشعبة زيت المائدة بتخفيض سعر مادة زيت المائدة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وقد أبدى المتعاملون الإقتصاديون موافقتهم المبدئية على هذا الطلب.

و افتتح الوزير جلسة العمل بتقديم نظرة عامة عن استراتيجية قطاع التجارة من حيث ضرورة ترشيد فاتورة الواردات حتى فيما يخص بعض المواد الأولية التي يمكن التخلي عن استيرادها تدريجيا وتعويضها بالمنتج المحلي، خاصة ان توفرت كل الظروف المتاحة طبيعيا وماديا لتجسيد ذلك على أرض الواقع بالتعاون بين المتعاملين الإقتصاديين الخواص والإدارة التي هي مجندة لتهيئة كل الشروط اللازمة والإمكانات المتاحة لتحقيق هذه الاستراتيجية الجديدة.

من جهة اخرى، استمع السيد رزيق أثناء اللقاء لمختلف المتدخلين الذين أثنوا على مبادرة وزارة التجارة وإبداء كامل استعدادهم للتعاون من أجل رفع حجم الإستثمارات المحلية لتعويض الواردات وفق الرؤية المستقبلية الخاصة بهذه الشعبة التي تسطرها وزارة التجارة.

كما اتفق السيد الوزير مع المتعاملين الإقتصاديين الحاضرين ممثلي الشعبة باجتماع تقني ثاني نهاية الأسبوع المقبل مع باقي الشركاء والقطاعات المعنية.

ويأتي اللقاء في اطار المشاورات التي يجريها السيد الوزير مع جميع الشعب والشركاء والمعنيين.

و كان الوزير قد اجتمع أمس الاثنين مع مصنعي مادة السكر الذين دعاهم الى تخفيض سعر هذه المادة عشية رمضان.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير التجارة يدعو المتعاملين الإقتصاديين الى تخفيض سعر زيت المائدة عشية رمضان 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 18:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 374 مرة   شارك

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