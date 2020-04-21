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فيروس كورونا: السيد عرقاب يتراس اجتماعا لتقييم اثر الازمة على القطاع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 17:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 348 مرات
فيروس كورونا: السيد عرقاب يتراس اجتماعا لتقييم اثر الازمة على القطاع

الجزائر - ترأس وزير الطاقة، محمد عرقاب يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة اجتماعا تشاوريا مع الرؤساء المدراء العامين لكل من سوناطراك و سونلغاز و نفطال و شركائهم الاجتماعيين، وذلك من اجل تقييم اثر أزمة كوفيد-19 على نشاطات القطاع، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار تجسيد تعليمات الوزير الأول المتعلقة بالتشاور مع مسؤولي المؤسسات الاقتصادية و الشركاء الاجتماعيين، يهدف إلى تقييم آثار أزمة وباء كورونا على نشاطات القطاع و الإجراءات المتخذة من اجل مواجهتها و التحضير لاستئناف النشاطات الاقتصادية.

كما أشار البيان، إلى أن الوزير قد نوه ب"الالتزام و التفاني والمثابرة التي تحلى بها جميع عمال قطاع الطاقة خلال هذا المحنة".

وبهذه المناسبة، أشاد السيد عرقاب بعمال وعاملات القطاع، معربا عن شكره لهم نظير الجهود التي بذلوها من اجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية و الحفاظ على أداة الإنتاج.

كما لوحظ خلال هذا الاجتماع بان مؤسسات القطاع و بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين "قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة و ذلك منذ ظهور الوباء و تكيفوا سريعا من اجل مواجهة الآثار الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية".

كم سمح هذا الاجتماع باستعراض مخططات العمل الواجب تجسيدها تدريجيا من اجل استئناف و تفعيل النشاط الاقتصادي سيما فيما يخص التشغيل و الحفاظ على أداة الإنتاج و بعث المشاريع في ظل الاحترام التام لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا و مكافحته.  

 

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فيروس كورونا: السيد عرقاب يتراس اجتماعا لتقييم اثر الازمة على القطاع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 17:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 348 مرة   شارك

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