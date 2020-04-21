Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

آيت علي براهم: الحكومة مستعدة لاتخاذ تدابير اضافية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 16:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات
آيت علي براهم: الحكومة مستعدة لاتخاذ تدابير اضافية

 الجزائر - كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، يوم الثلاثاء، عن استعداد الحكومة لإدراج تدابير إضافية لمواجهة جائحة كورونا فضلا عن التدابير المتخذة سالفا قصد الخروج من الأزمة المترتبة عن هذا الوباء بأقل الخسائر الممكنة.

و خلال لقاء تشاوري جمعه بالشريك الاجتماعي والاقتصادي ،بمقر دائرته الوزارية، لتقييم واحتواء تبعات تفشي وباء كوفيد-19 على القطاع الصناعي و كذا التدابير المتخذة لاحتواء هذه الآثار، اعتبر الوزير أن اقتراحات أرباب العمل وكذا الشريك الاجتماعي مكملة لتدابير الحكومة "حيث أنها تنطلق من واقع فعلي ويومي تعيشه نشاطاتهم".

و أشار الى أن جائحة كورونا العالمية كشفت عن عيوب اقتصادية سيتم تداركها في اطار مخطط عمل الحكومة من أجل إعادة بعث الاقتصاد الوطني لتجنب الكوارث الاقتصادية كتبعات حتمية للكوارث الطبيعية والصحية، حسب ما افادت به الوزارة في بيان لها.

من جانبه، نوه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، بالتدابير المتخذة لحد الآن من طرف السلطات العمومية داعيا الى المزيد من التضامن لتحمل تبعات الوباء والى ضرورة إيجاد معادلة مناسبة وملائمة لخدمة المؤسسات والعمال والاقتصاد الوطني وذلك حفاظا على ديمومة المؤسسات و مناصب الشغل و كذا رواتب العمال.

وطرح مسؤولو وممثلو منظمات أرباب العمل الأخرى مجموعة من الانشغالات والاقتراحات التي من شأنها المحافظة على ديمومة المؤسسات وضمان رواتب العمال على غرار النظر في تكاليف الأعباء الاجتماعية للمؤسسات والرسوم الجمركية والتسهيلات البنكية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات و التي دعا اليها الوزير الأول، عبد العزيز جراد.

و حسب البيان، فقد سمح هذا اللقاء، الذي حضره عدد من رؤساء و ممثلي منظمات أرباب العمل، بعرض واقع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة والمشاكل التي تواجهها في ظل تفشي جائحة كورونا العالمية.

كلـمات مفتـاحيــة :
آيت علي براهم: الحكومة مستعدة لاتخاذ تدابير اضافية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 16:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.21

زطشي يشارك في اجتماع فيفا -اتحاد شمال افريقيا حول مرحلة ما بعد الحجر الصحي

20.04.21

لزهاري يدعو إلى تضافر الجهود للتكفل بالعمال من ذوي الأجر اليومي

20.04.21

فيروس كورونا: السيد عرقاب يتراس اجتماعا لتقييم اثر الازمة على القطاع

20.04.21

فورار: تسجيل 93 حالة جديدة مؤكدة و 8 وفيات جديدة في الجزائر

20.04.21

أزمة ليبيا: التحفظ على لعمامرة يعود "لاعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة"

20.04.21

آيت علي براهم: الحكومة مستعدة لاتخاذ تدابير اضافية

الأكثــر قـراءة

20.04.20

ليلة الشك لترقب هلال رمضان يوم الخميس المقبل

20.04.20

رئيس الجمهورية ينصب محمد شفيق مصباح مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل…

20.04.20

تسخير أزيد من 180 ألف شرطي لتنفيذ الخطط العملياتية لمجابهة وباء كورونا

20.04.20

فيروس كورونا: وزير الداخلية يشيد ب"احترافية" الأمن الوطني في تطبيق إجراءات الحجر الصحي

20.04.20

قسنطينة: الفنان قدور درسوني في ذمة الله

20.04.20

المحافظة السامية للامازيغية تلتزم "دائما" بالعمل من اجل تعزيز الامازيغية