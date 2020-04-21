فلاحة: إنشاء لجنة علمية للاستشارة و الاستشراف في مجال الأمن الغذائي و الاستثمار

الجزائر - قرر وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري، انشاء لجنة علمية تدعم الوزارة بالاستشارة و الاستشراف في مجال الامن الغذائي و نموذج جديد لاستثمار الزراعي، حسب ما افاد به بيان للوزارة .

و أوضح البيان أن الوزير قرر خلال ترؤسه امس الاثنين ليوم دراسي حول تدابير جديدة تتعلق بإنشاء و كالة وطنية لترقية و تسهيل الاستثمار في القطاع الفلاحي، انشاء لجنة علمية تقوم بدعم عمل الوزارة فيما يتعلق بالاستشارة و الاستشراف في مجال الأمن الغذائي و التوصل الى نموذج جديد لاستثمار الزراعي.

و تتكون اللجنة - حسب البيان- من خبراء و كفاءات علمية وطنية مقيمة داخل البلاد او خارجها .

و شارك في اللقاء الوزير المنتدب للفلاحة الصحراوية و الجبلية السيد فؤاد شهات و الإطارات المركزية و مدراء المعاهد و دواوين القطاع و المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية بمشاركة خبراء و مختصين و جامعيين.

و تطرق المشاركون خلال اللقاء لدفتر الأعباء لتشجيع الاستثمار خاصة في زراعة المواد الغذائية و الصناعية مثل الحبوب و السكر والذرة و الزيت و كل ما يحتاجه الاقتصاد الوطني و كذا دمج الشعب الفلاحية و الغذائية، يوضح بيان الوزارة، الذي أكد أن " ذلك يتم باستغلال عقلاني و ذكي للموارد الطبيعية من أراض و مياه و طاقات متجددة".