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وزير التجارة يدعو المتعاملين الإقتصاديين الى تخفيض سعر السكر عشية رمضان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 09:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
وزير التجارة يدعو المتعاملين الإقتصاديين الى تخفيض سعر السكر عشية رمضان

الجزائر - دعا وزير التجارة كمال رزيق يوم الاثنين مصنعي مادة السكر على المستوى الوطني الى تخفيض سعر هذه المادة بمناسبة رمضان، خاصة في الظرف الصحي الحالي الذي تعيشه البلاد على غرار كل دول العالم , حسبما اورده بيان للوزارة.

وخلال ترأسه للاجتماع بمقر الوزارة , دعا كمال رزيق المتعاملين لشعبة مصنعي مادة السكر على المستوى الوطني، إضافة لكل المجهودات التضامنية التي يقومون بها, الى تخفيض سعر مادة السكر بمناسبة شهر رمضان الكريم ، خاصة في الظرف الصحي الحالي الذي تعيشه البلاد على غرار كل دول العالم , يضيف نفس المصدر مؤكدا ان المتعاملين الاقتصاديين أبدوا موافقتهم المبدئية على هذا الطلب.

كما اكد وزير التجارة كمال رزيق أن دائرته الوزارية مستعدة لتقديم كل التسهيلات وكذا المرافقة للمتعاملين الاقتصاديين لشعبة مصنعي مادة السكر على المستوى الوطني في اطار عمليات تصنيع وتحويل مادة السكر وذلك لخفض نسبة الواردات للمواد الأولية.

و بهذه المناسبة, اشار الوزير الى امكانية رفع نسبة الإدماج محليا للمواد الأولية المستعملة في عمليات تصنيع وتحويل مادة السكر وذلك لخفض نسبة الواردات للمواد الأولية مع ضرورة خلق استثمارات محلية من شأنها تخفيف عبء الواردات وخلق مناصب شغل ، يضيف البيان.

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و بعد سماعه لمختلف مقترحات و إنشغالات المتعاملين الإقتصاديين الأربع الحاضرين ، تطرق الوزير الى إمكانية رفع وتطوير نسبة الإدماج محليا للمواد الأولية المستعملة في عمليات تصنيع وتحويل مادة السكر, مبرزا أن "الجزائر الجديدة اليوم ستقدم الدعم الكامل للإستثمارات الجادة والتي من شأنها تحريك عجلة التنمية خاصة في مناطق الظل".

وأكد السيد رزيق أن دائرته الوزارية مستعدة لتقديم كل التسهيلات وكذا المرافقة و التنسيق في هذا الشأن و أعلم المتعاملين الإقتصاديين عن اجتماع تقني ثاني موسع مع باقي ممثلي القطاعات المعنية بهذا الملف خلال الأسبوع المقبل.

و كان الوزير قد استقبل في السابق منتجي ومصنعي شعبة العصائر وذلك في اطار المشاورات التي يجريها مع جميع الشعب والشركاء والمهنيين.

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 09:56
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وزير التجارة يدعو المتعاملين الإقتصاديين الى تخفيض سعر السكر عشية رمضان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 09:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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