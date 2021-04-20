ارتفاع ب 8 بالمئة في إيرادات الجمارك الجزائرية خلال يناير وفبراير

الجزائر - بلغت الايرادات الجمركية للجزائر ما قيمته 42ر172 مليار دينار خلال شهري يناير و فبراير2020، مقابل 78ر159 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2019 ما يمثل ارتفاع بنسبة 8 بالمئة ، حسبما علمته (وأج) اليوم الاثنين لدى المديرية العامة للجمارك.

وساهمت هذه المبالغ التي حصلتها مصالح الجمارك في ميزانية الدولة بقيمة 09ر146 مليار دينار، مقابل 31ر136 مليار دينار في 2019 ، بزيادة 17ر7 بالمئة، حسب احصائيات قسم الدراسات و الاستشراف التابع لمصالح الجمارك.

و وفقًا لنفس المصدر، مثلت الإيرادات المخصصة لميزانية الدولة 73ر84 بالمئة من جملة التحصيلات الجمركية خلال يناير و فبراير 2020. و بلغت حصة الإيرادات الممنوحة لصندوق الضمان والتضامن التابع للسلطات المحلية 71ر13 مليار دينار مقابل 21ر14 مليار دينار بانخفاض قدره 52ر3 بالمئة.

وبحسب ذات المصدر ، فإن الإيرادات التي خصصت للصندوق الوطني للتقاعد بلغت 35ر11 مليار دينار مقابل قرابة 8ر8 مليار دينار، أي بزيادة 80ر38 بالمئة. أما الإيرادات المخصصة لحسابات التخصيص الخاصة فقد بلغت 12ر1 مليار دج مقابل 98ر903 مليون دينار بزيادة بلغت 18ر24 بالمئة.

و بشأن الإيرادات المخصصة للبلديات، فقد تراجعت ب06ر14 بالمئة في يناير و فبراير 2020 مقارنة مع نفس الفترة في 2019، حيث بلغت 18ر143 مليون دينار مقابل قرابة 61ر166مليون دينار، حسب التفاصيل التي أدلى بها نفس المصدر.

و فيما يتعلق بتوزيع التحصيلات الجمركية حسب الإيرادات و المناطق، فقد لوحظ ان القسم الأكبر من المبلغ المحصل خلال هذه الفترة من العام الجاري مصدره خمسة عشر مصدرا أي نحو 14ر96 بالمائة بمبلغ اجمالي يقدر ب77ر165 مليار دينار، حسب احصائيات قسم الدراسات و الاستشراف التابع لمصالح الجمارك.

وتفيد الجمارك بأن المصادر الأساسية لهذه الإيرادات هي الميناء الجاف للجزائر العاصمة الذي يتصدر قائمة من 83 مصدر للإيرادات الجمركية ويغطي هذا المصدر لوحده ، 46ر15بالمئة أي بمبلغ إجمالي حصلته الجمارك مقدر ب 66ر26 مليار دج.

و يظهر تصنيف التحصيلات حسب الإيرادات الجمركية أن المركز الثاني يعود لميناء الجزائر بـ 10ر26 مليار دينار (14ر15بالمئة )، يليه ميناء بجاية بقرابة 84ر15 مليار دينار (19ر9 بالمائة) ثم ميناء أرزيو ب 26ر13 مليار دينار (69ر7 بالمائة) و ميناء عنابة 80ر12 مليار دينار (43ر7 بالمئة) و ميناء بومرداس ب 55ر11 مليار دينار ( 70ر6 بالمائة) و ميناء سكيكدة ب25ر11 مليار دينار(53ر6 بالمئة) و ميناء دار البيضاء ب 84ر8 مليار دينار و اخيرا الميناء الجاف بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة ب30ر8 مليار دج (82ر4 بالمئة).

وسجلت الموانئ الجزائرية الأخرى ايرادات على نطاق أقل حيث تتراوح ما بين 2 و7 مليارات دينار.

و بلغت عائدات الجمارك الجزائرية خلال سنة 2019 ما يعادل 86ر1,097 مليار دج أي بزيادة بلغت 7 بالمائة حيث سمحت هذه الإيرادات بدعم ميزانية الدولة بـقيمة مالية قدرت 05ر947 مليار دينار (+ 36ر7بالمئة) ،و صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية ب2ر93 مليار دينار ما يمثل52ر4 بالمئة ، و47ر50 مليار دينار (+ 84ر8 بالمئة ) للصندوق الوطني للتقاعد و 06ر6 مليار دينار (-97ر3بالمئة ) لحسابات التخصيص الخاصة و أخيرا، بلغت الإيرادات المخصصة للبلديات 074ر1 مليار دينار مسجلة بذلك انخفاضا بأكثر من 17ر53 بالمئة.