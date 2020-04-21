Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مياه شروب: تجسيد عدة مشاريع من اجل تزويد منتظم خلال الموسم الصيفي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 01:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
مياه شروب: تجسيد عدة مشاريع من اجل تزويد منتظم خلال الموسم الصيفي

الجزائر  - أعلنت اليوم الاثنين شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة (سيال) عن تجسيد العديد من المشاريع من طرف مديرية الأشغال في إطار مخطط استمرارية النشاطات من اجل تقديم أفضل خدمة عمومية للماء للموسم الصيفي 2020 حسبما اورده بيان للشركة.

و يضيف البيان الذي نشر على صفحة الشركة على "فيسبوك" انه أمام الظرف المتميز بانتشار وباء COVID-19، "تحضر سيال باستمرار للموسم الصيفي 2020 في إطار مخطط استمرارية النشاطات لهذا الضرف،من خلال بعث العديد من المشاريع من طرف مديرية الأشغال التي تؤكد طموحها في تقديم أفضل خدمة عمومية للماء و بتسلسل اجتماعات العمل و النشاطات الميدانية مع الشريك الاجتماعي".

في هذا الاطار، ذكرت الشركة باجتماع عمل عقد مؤخرا مع وزارة الموارد المائية من أجل دراسة الأوضاع و تسطير الأولويات المتعلقة بالمشاريع التي ستحسن الموسم الصيفي، منها تلك المشاريع التي تتقدم بالتنسيق مع مديرية الإنتاج.

و تتعلق هذه المشارع، حسب نفس المصدر، بالوضع تحت الخدمة للقناة الجديدة 42" (تجارب الاستلام جارية)، انهاء مشاريع تسالة المرجة (SP1) و غابة ديكار والسحاولة.

وأوضحت الشركة ان مشروع تسالة المرجة (SP1) قد انطلق في 13 أبريل بوضع 250 مليلتر من قنوات DN500، بما فيه معبر الطريق الذي يتم إنجازه مباشرة عند استلام الرخصة.

 وعلى مستوى غابة ديكار، تتمثل الأشغال في تثبيت 5 قلادات DN300 بعد الحصول على الترخيص و استلام القطع الضرورية.

و فيما يخص مشروع السحاولة، يتعلق الأمر بوضع 2000 مل من قنوات DN 400 بما فيها 18 عملية كأشغال الربط و وضع صمامات، إنشاء زيوت، معابر الطريق و الأودية و محاولات الضغط.

و بالنسبة لهذا المشروع، تم وضع تنظيم جديد مشترك بين مديرية الأشغال ومديرية التوزيع مع 3 جبهات المشروع التي تسمح بوضع 114 مل في اليوم.

و تتوقع الشركة انهاء جميع هذه الأشغال المبرمجة في حدود 31 ماي 2020. في ذات السياق، تقول سيال انها جندت مديرية الأشغال كل الإمكانيات الضرورية، المادية والبشرية من "أجل رفع التحدي على الرغم من الصعوبات والعوائق".

كلـمات مفتـاحيــة :
مياه شروب: تجسيد عدة مشاريع من اجل تزويد منتظم خلال الموسم الصيفي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 01:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.21

ارتفاع ب 8 بالمئة في إيرادات الجمارك الجزائرية خلال يناير وفبراير

20.04.21

مياه شروب: تجسيد عدة مشاريع من اجل تزويد منتظم خلال الموسم الصيفي

20.04.21

اضطرابات جوية: انهيارات جزئية وتسرب الأمطار لبعض المنازل بعدد من الولايات

20.04.21

كميات الأمطار الأخيرة المسجلة "عادية للغاية"

20.04.21

فيروس كورونا: إنتاج مليون وحدة اختبار كشف سريع محليا خلال الأسابيع المقبلة

20.04.21

رياضة: التوقيع على قرار دفع "تعويضات النتائج" لصالح الرياضيين والمدربين المتألقين قاريا…

الأكثــر قـراءة

20.04.20

ليلة الشك لترقب هلال رمضان يوم الخميس المقبل

20.04.20

فيروس كورونا: وزير الداخلية يشيد ب"احترافية" الأمن الوطني في تطبيق إجراءات الحجر الصحي

20.04.20

تسخير أزيد من 180 ألف شرطي لتنفيذ الخطط العملياتية لمجابهة وباء كورونا

20.04.20

رئيس الجمهورية ينصب محمد شفيق مصباح مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل…

20.04.20

قسنطينة: الفنان قدور درسوني في ذمة الله

20.04.20

المحافظة السامية للامازيغية تلتزم "دائما" بالعمل من اجل تعزيز الامازيغية