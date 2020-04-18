وزير السكن يترأس اجتماعا تشاوريا مع ممثلي أرباب العمل حول تداعيات جائحة كورونا

فيروس كورونا: تسجيل 116 حالة جديدة مؤكدة و3 وفيات جديدة في الجزائر -

سكن : وكالة عدل تؤجل استصدار شهادات التخصيص بسبب جائحة كورونا -

المغرب مطالب بالتجاوب مع دعوات المنظمات والإفراج عن الأسرى الصحراويين -

المحافظة السامية للأمازيغية تطلق مكتبة رقمية على موقعها الالكتروني -

وباء كورونا : تجديد العمل بنظام الحجر الصحي لفترة إضافية مدتها 10 أيام -

الوزير الأول يوجه تعليمات للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في فترة الحجر الصحي -

الحماية المدنية: 596 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 37 ولاية -

وفاة المجاهد والفنان محند أرزقي بوزيد -

التأمينات لا تغطي الخسائر الاقتصادية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 -

الرئيس تبون يترأس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء -

نشرية خاصة: هطول أمطار رعدية على عدة ولايات ابتداء من ظهيرة يوم السبت -

رفع الحجر الصحي على أزيد من 700 شخص من فندق مزافران بزرالدة -

وزارة الدفاع الوطني تفند تنحية وتوقيف عدد من القيادات المركزية و إطارات عليا بالجيش الوطني الشعبي -

ورقلة: إتفاقية بين جامعة قاصدي مرباح والبوابة التعليمة الرقمية كورسيرا -

حجر صحي: إيواء 295 جزائريا عائدا من الإمارات العربية المتحدة بمؤسستين فندقيتين بتيبازة -

الفاف : استئناف البطولة سيكون حتما دون جمهور -

فيروس كورونا: الفاف تجمع أكثر من 161 مليون دينار جزائري من التبرعات -

هطول أمطار رعدية على عدة ولايات بغرب و وسط البلاد ابتداء من ظهيرة يوم الجمعة -

فيروس كورونا: تجند الجامعات لتلبية الطلب المتزايد على التجهيزات الطبية -