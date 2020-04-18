Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير السكن يترأس اجتماعا تشاوريا مع ممثلي أرباب العمل حول تداعيات جائحة كورونا

  أدرج يـوم : السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 16:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات

الجزائر - ترأس السبت وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اجتماعا تشاوريا مع ممثلي أرباب العمل وإطارات الوزارة خصص لمناقشة الصعوبات والتأثيرات الناجمة من انتشار جائحة كورونا على القطاع, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح ذات المصدر أنه و"تنفيذا لتعليمات السيد الوزير الأول والمتعلقة بالمشاورات مع مختلف ممثلي أرباب العمل الفاعلة في القطاع الاقتصادي, أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، السبت بمقر الوزارة على اجتماع تشاوري مع ممثلي أرباب العمل وإطارات الوزارة حيث تم بحث و دراسة الانعكاسات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا سيما في الجانب المالي  وكذا تأثيرها على العمال، الديون والمستحقات".

وتطرق المجتمعون أيضا الى الطرق الكفيلة لإعادة بعث ورشات البناء والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز بعد تجاوز فترة الوباء، يضيف البيان.

يذكر أن الوزير الأول عبد العزيز جراد دعا مؤخرا أعضاء الحكومة إلى إطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات , بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على المؤسسة و أداة الانجاز والحياة الاقتصادية بشكل عام .

وفي مراسلة إلى أعضاء الحكومة, دعا الوزير الأول الثلاثاء الماضي إلى "القيام, كل ومجال نشاطه, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, بالتشاور مع منظمات أرباب العمل والنقابات التي تنشط في العالم الاقتصادي, حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من طرف الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته".

آخر تعديل على السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 18:22
كلـمات مفتـاحيــة :
وزير السكن يترأس اجتماعا تشاوريا مع ممثلي أرباب العمل حول تداعيات جائحة كورونا
  أدرج يـوم : السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 16:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.18

فيروس كورونا: تسجيل 116 حالة جديدة مؤكدة و3 وفيات جديدة في الجزائر

20.04.18

الوزير الاول يعزي أسرة الفقيد بوطبة ميلود الأمين العام لوزارة المالية

20.04.18

وزير السكن يترأس اجتماعا تشاوريا مع ممثلي أرباب العمل حول تداعيات جائحة كورونا

20.04.18

سكن : وكالة "عدل" تؤجل استصدار شهادات التخصيص بسبب جائحة كورونا

20.04.18

المغرب مطالب بالتجاوب مع دعوات المنظمات والإفراج عن الأسرى الصحراويين

20.04.18

المحافظة السامية للأمازيغية تطلق مكتبة رقمية على موقعها الالكتروني

الأكثــر قـراءة

20.04.13

منحة بقيمة 10 آلاف دينار للأسرالمحتاجة خلال شهر رمضان ولتلك المتأثرة بتدابيرمكافحة كورونا

20.04.15

يوم العلم: رئيس الجمهورية يجدد إلتزامه بنهضة شاملة تعيد الاعتبار للمدرسة الوطنية

20.04.13

صناعة عسكرية: تسليم 446 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز

20.04.13

شهران من العمل للأطباء والممرضين خلال أزمة كورونا يعادل سنة من الاقدمية في حساب سنوات…

20.04.13

المتحف الجزائري للسينما ينظم مسابقة أحسن ملصق فيلم سينمائي

20.04.14

اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: تحديد تاريخ الجمعية العامة خلال الاجتماع المقبل…