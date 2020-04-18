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سكن : وكالة "عدل" تؤجل استصدار شهادات التخصيص بسبب جائحة كورونا

  أدرج يـوم : السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 16:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 28 مرات
سكن : وكالة &quot;عدل&quot; تؤجل استصدار شهادات التخصيص بسبب جائحة كورونا

الجزائر - قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) تأجيل استصدار شهادات التخصيص عبر موقعها الإلكتروني تفاديا لتنقل مواطنيها إلى مصالح المديرية العامة ووكالاتها الولائية، وذلك نظرا للوضع العام الذي تعيشه البلاد بسبب إنشار وباء كورونا، حسب ما أعلنته الوكالة عبر موقعها الإلكتروني.

وجاء في البيان أنه و "نظرا لتنقل المكتتبين إلى مصالح المديرية العامة ووكالاتها الولائية وحتى ورشات الإنجاز التي وجهوا إليها بعد تحميلهم لشهادات التخصيص من الموقع الالكتروني وبالنظر للوضع العام الذي تعيشه البلاد بسبب إنشار وباء كورونا، تقرر إرجاء صب شهادات التخصيص عبر الموقع الإلكتروني وهذا تجنبا للانتقال و التجمع و الاحتكاك".

وتطمئن وكالة "عدل" مكتتبيها أنها استكملت عملية تحضير ما تبقى من قرارات التخصيص التي كانت مبرمجة, يضيف ذات المصدر.

و أكدت الوكالة أنها ستقوم بإعلام المكتتبين عند برمجة العملية مجددا عبر موقعها الالكتروني و صفحة "فايسبوك"، وسيتم وضع رقم اخضر حيز الخدمة في غضون بداية الأسبوع القادم لتلقي استفساراتهم .

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سكن : وكالة "عدل" تؤجل استصدار شهادات التخصيص بسبب جائحة كورونا
  أدرج يـوم : السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 16:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 28 مرة   شارك

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