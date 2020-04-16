محروقات: سوناطراك توقع مذكرتي تفاهم مع شركتين نفطيتين روسية و تركية

و أوضح ذات المصدر أن المذكرتين "ستسمحان بالقيام بمحادثات مشتركة حول الفرص المتعلقة باستكشاف و تطوير و استغلال المحروقات في الجزائر سيما على اثر صدور القانون الجزائري الجديد حول المحروقات".
كما أشارت الشركة في بيانها الى أن التوقيع على هاتين المذكرتين "يؤكد على عودة الديناميكية للمجال المنجمي الجزائري في إطار الأحكام الجديدة المحفزة التي جاء بها القانون حول نشاطات المحروقات".
وخلص البيان في الاخير إلى التأكيد أن المذكرتين المذكورتين ستسمحان خاصة "ببعث نشاط الاستكشاف بالشراكة و تقاسم منصف للأخطار في هذه النشاطات ذات الكثافة الرأسمالية"