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محروقات: سوناطراك توقع مذكرتي تفاهم مع شركتين نفطيتين روسية و تركية

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 14:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرات
محروقات: سوناطراك توقع مذكرتي تفاهم مع شركتين نفطيتين روسية و تركية

الجزائر- وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك مذكرتي تفاهم مع الشركة الروسية  للنفط "زاروبزنفط" (ZARUBEZHNEFT) و شركة البترول التركية (TPAO), حسبما أفاد به بيان لسوناطراك.

  و أوضح ذات المصدر أن المذكرتين "ستسمحان بالقيام بمحادثات مشتركة حول الفرص المتعلقة باستكشاف و تطوير و استغلال المحروقات في الجزائر سيما على اثر صدور القانون الجزائري الجديد حول المحروقات".

   كما أشارت الشركة في بيانها الى أن التوقيع على هاتين المذكرتين "يؤكد على عودة الديناميكية للمجال المنجمي الجزائري  في إطار الأحكام الجديدة المحفزة التي جاء بها القانون حول نشاطات المحروقات".

  وخلص البيان في الاخير إلى التأكيد أن المذكرتين المذكورتين ستسمحان خاصة "ببعث نشاط الاستكشاف بالشراكة  و تقاسم منصف للأخطار في هذه النشاطات ذات الكثافة الرأسمالية"          

آخر تعديل على الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 15:47
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محروقات: سوناطراك توقع مذكرتي تفاهم مع شركتين نفطيتين روسية و تركية
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 14:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرة   شارك

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