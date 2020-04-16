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فيروس كورونا: نفطال تطمئن بشأن وفرة المواد البترولية على مستوى محطات الخدمات

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 13:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
فيروس كورونا: نفطال تطمئن بشأن وفرة المواد البترولية على مستوى محطات الخدمات

الجزائر- طمأنت المؤسسة الوطنية لتسويق و توزيع المنتجات البترولية (نفطال) يوم الأربعاء, المواطنين بشأن وفرة دائمة لجميع المواد البترولية على مستوى شبكة محطات الخدمات عبر كامل التراب الوطني.

و في رسالة وجهتها للمواطنين عبر شبكة متعاملي الهاتف النقال, طمأنت نفطال بشأن الوفرة الدائمة لجميع المواد البترولية على مستوى شبكة محطات الخدمات عبر كامل التراب الوطني حسب المواقيت التي حددتها السلطات.

و عملا  بتوجيهات السلطات العمومية, تبقى جميع محطات الخدمات مفتوحة عبر كامل التراب الوطني. و خلال الحجر الجزئي, تم ضمان الحد الأدنى من الخدمة في الحالات الطارئة لفائدة سيارات الإسعاف و مركبات الهيئات النظامية.

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كما اتخذت المؤسسة إجراءات لضمان تموين السكان المعنيين بالمواد البترولية الضرورية (غاز البوتان) انطلاقا من مراكزها للتخزين و التوزيع.

و منذ بداية الحجر الصحي, قامت نفطال بتنصيب خلية أزمة على المستوى المركزي و أخرى على المستوى الجهوي, التي تجتمع بصفة دائمة عبر تقنية الفيديو عن بعد قصد تسيير الوضعية بالتعاون مع مدراء الطاقة للولايات لفائدة المواطنين.

آخر تعديل على الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 13:37
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فيروس كورونا: نفطال تطمئن بشأن وفرة المواد البترولية على مستوى محطات الخدمات
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 13:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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