فيروس كورونا: نفطال تطمئن بشأن وفرة المواد البترولية على مستوى محطات الخدمات

و في رسالة وجهتها للمواطنين عبر شبكة متعاملي الهاتف النقال, طمأنت نفطال بشأن الوفرة الدائمة لجميع المواد البترولية على مستوى شبكة محطات الخدمات عبر كامل التراب الوطني حسب المواقيت التي حددتها السلطات.
و عملا بتوجيهات السلطات العمومية, تبقى جميع محطات الخدمات مفتوحة عبر كامل التراب الوطني. و خلال الحجر الجزئي, تم ضمان الحد الأدنى من الخدمة في الحالات الطارئة لفائدة سيارات الإسعاف و مركبات الهيئات النظامية.
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كما اتخذت المؤسسة إجراءات لضمان تموين السكان المعنيين بالمواد البترولية الضرورية (غاز البوتان) انطلاقا من مراكزها للتخزين و التوزيع.
و منذ بداية الحجر الصحي, قامت نفطال بتنصيب خلية أزمة على المستوى المركزي و أخرى على المستوى الجهوي, التي تجتمع بصفة دائمة عبر تقنية الفيديو عن بعد قصد تسيير الوضعية بالتعاون مع مدراء الطاقة للولايات لفائدة المواطنين.