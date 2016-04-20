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انطلاق قوافل تضامنية يوم الخميس نحو 5 ولايات

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 00:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرات
انطلاق قوافل تضامنية يوم الخميس نحو 5 ولايات

الجزائر - ستنطلق غدا الخميس القوافل التضامنية باتجاه ولايات أدرار والبليدة وسوق أهراس وقالمة وسكيكدة حسبما أفاد به يوم الاربعاء بيان لوزارة التجارة.

وتندرج العملية في اطار مواصلة قوافل التضامن على المستوى الوطني التي تنظمها مديريات التجارة للولايات تنفيذا لتعليمات وزير القطاع السيد كمال رزيق حيث ستوضع الهبات و المساعدات تحت تصرف ولاة الجمهورية ليتم توزيعها على الفئات المستحقة في مناطق الظل، يؤكد البيان.

وكانت قد انطلقت امس الثلاثاء من ولاية بومرداس اول قافلة للمساعدات الغذائية من القوافل ال 48 التي قررت وزارة التجارة تنظيمها على المستوى الوطني بمعية السيدات والسادة ولاة الجمهورية لمساعدة ساكنة مناطق الظل قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم أين سلمت القافلة الى والي ولاية بومرداس للقيام بتوزيعها.

فيما انطلقت اليوم الأربعاء القافلة نحو ولاية تيزي وزو، والتي ستقوم المديرية الولائية لتيزي وزو بتسليمها الى السيد والي  الولاية ، بحسب البيان.

وثمن الوزير بالمناسبة مجهودات كل المشاركين في قوافل التضامن لمديريات التجارة 48 الموجهة لولاة الجمهورية عبر القطر الوطني لتوزيعها على سكان مناطق الظل في كل ولاية قبل حلول الشهر الفضيل .

 

 

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انطلاق قوافل تضامنية يوم الخميس نحو 5 ولايات
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 00:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرة   شارك

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