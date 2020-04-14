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اجتماع أوبيب+: دعوة جميع المنتجين للمساهمة في استقرار السوق

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نيسان/أبريل 2020 08:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات

الجزائر- وجهت الدول المشاركة في اجتماع أوبيب+ (البلدان الأعضاء وغير الأعضاء) في الاجتماع الذي عُقد امس الاحد عبر تقنية التحاضر عن بعد نداء الى جميع منتجي النفط للمساهمة في استقرار سوق الذهب الأسود, حسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة يوم الاثنين.

وأوضح ذات المصدر ان "البلدان المشاركة وجهت نداءًّ الى جميع منتجي النفط للإسهام في الجهود الرامية الى استقرار السوق النفطية".

وكانت البلدان ال 23 المنتجة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء في أوبيب والموقعة على بيان التعاون قد عقدت يوم أمس الاحد ثاني اجتماع وزاري استثنائي لها عبر تقنية التحاضر عن بعد في اطار مواصلة المحادثات حول وضع سوق النفط والإجراءات التي اتخذت لاستقراره بما يخدم مصلحة البلدان المنتجة و المستهلكة, يضيف بيان وزارة الطاقة.

وجددت البلدان المشاركة في هذا الاجتماع الاستثنائي ال 10 تمسكها ببيان التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016 وبميثاق التعاون الموقع في 2 يوليو 2019, مبرزة القرار الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع الاستثنائي ال9 الذي عقد في 9 ابريل 2020 بحيث اتفقت بالإجماع على تخفيض انتاجها من النفط بحسب حصصها.

وينجر عن هذا التعديل تخفيضا شاملا غي انتاج الخام ب7ر9 مليون برميل يوميا ابتداء من 01 مايو 2020 لمدة شهرين تم الاتفاق عليها مسبقا تنتهي يوم 30 وينو 2020.

و من المقرر أن يتواصل هذا التخفيض لمدة ستة أشهر من الفاتح يوليو إلى نهاية ديسمبر 2020 لكن بوتيرة أقل أي ب 7ر7 مليون برميل يوميا.

وفي مرحلة أخيرة ينص الاتفاق على أن تستمر البلدان المعنية ببيان التعاون للأوبيب+ الموقع في 2016, في تقليص إنتاجها ب 8ر5 مليون برميل يوميا لمدة 16 شهرا أي من الفاتح يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر عقد اجتماع جديد بتاريخ 10 يونيو المقبل عبر تقنية التحاضر عن بعد من اجل "تحديد ما إذا كانت هناك خطوات أخرى ضرورية لتحقيق استقرار السوق".

وحسب ذات البيان فقد تم الاتفاق على تمديد عهدة اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة قصد الدراسة عن قرب لظروف العامة للسوق ومستويات إنتاج النفط و مدى تطبيق القرارات المتخذة و ذلك بدعم اللجنة التقنية المشتركة (JTC) وأمانة الأوبيب.

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اجتماع أوبيب+: دعوة جميع المنتجين للمساهمة في استقرار السوق
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نيسان/أبريل 2020 08:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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