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فيروس كورونا: وزارة الصناعة تحدد مواصفات انتاج الأقنعة الطبية الواقية

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نيسان/أبريل 2020 15:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
فيروس كورونا: وزارة الصناعة تحدد مواصفات انتاج الأقنعة الطبية الواقية

الجزائر - وضعت وزارة الصناعة والمناجم تحت تصرف الراغبين في تصنيع الكمامات الواقية من فيروس كورونا الخصائص التقنية الخاصة بها وفق معايير الانتاج المعتمدة من طرف المجمع العمومي للنسيج و الجلود "جيتكس"، حسبما أفاد به الاثنين بيان للوزارة .

وستسمح هذه الخصائص بضمان انتاج كمامات واقية تخضع للمعايير الدولية ، يضيف ذات المصدر.

ومن المواصفات التي حددتها الوزارة ان تكون أقنعة ذات ترشيح عالي مع خيط مرن يوضع على جانب الأذنين بحيث يسمح بتثبيتها على الوجه, و ان يكون لونها أبيض ناصع، تكون متكونة من ثلاثة طبقات بوليبروبيلين غير منسوج : طبقة خارجية(40غرام/م2 ) ، طبقة وسطى (25غرام/ م2)و طبقة داخلية (30غرام /م2) .

كما يجب -يضيف ذات المصدر- ان تكون قابلة للتخزين لمدة ثلاثة سنوات.

ومن خصائصها التقنية ايضا ان يكون حجمها 20 سم على 18سم ، مطابقة للوسم الأوروبي "وفق التوجيهات الأوروبية  42-93 /CE

كما يجب ان تكون مطابقة لمعيار 2005: 14683: أقنعة طبية خاضعة لمتطلبات و طرق التجريب.

و يستوجب ايضا  ان يتوفر المنتوج على نظام حماية خاص لإنتاج الكمامات الموجهة لمحيط العمل في مجال الجراحة، و الاختبارات الطبية ، وطب الاسنان و الصناعة.

و توصي الوزارة أن يتم  تعبئة هذه الاقنعة  في أكياس مكونة من 10 قطع بتركيب من الالياف وفقا للمعيار NA 56-92 مع التاكيد على ضرورة أن تكون جميع الطبقات مكونة من مادة "البوريبروبلين" يتم اختبارها من طرف المركز الوطني للنسيج و الجلود، وفق المعايير الدولية.

وتندرج هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الصناعة و المناجم في اطار الجهود الرامية الى مضاعفة انتاج الكمامات و الأقنعة الضرورية للحماية من فيروس كورونا.

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فيروس كورونا: وزارة الصناعة تحدد مواصفات انتاج الأقنعة الطبية الواقية
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نيسان/أبريل 2020 15:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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