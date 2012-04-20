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كوفيد-19:مجمع جيبلي يتبرع ب30 مليون دينار للخزينة العمومية

  أدرج يـوم : الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات

الجزائر - تبرع مجمع جيبلي لانتاج الحليب اليوم الأحد بمبلغ 30 مليون دينار للخزينة العمومية في اطار الجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا المستجد كوفيد-19،حسبما علم لدى هذا المجمع الصناعي.

و اشار الرئيس المدير العام،مولود حريم أن المجمع جيبلي قدم هذه المساهمة المالية من حسابه البنكي إلى حساب الخزينة العمومية المخصص لجمع التبرعات لمكافحة الجائحة (كوفيد-19)،مضيفا أن المجمع و فروعه يعبر من خلال هذه المبادرة عن "تضامنه التام مع السلطات العمومية في هذا المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد".

وقال ذات المسؤول أن المجمع الذي يقوم بضبط سوق الحليب قد اتخذ إجراءات استثنائية لضمان تموين السوق بهذه المادة ومشتقاتها التي يتزايد عليها الطلب.

ورغم ظروف الحجر الصحي فان 15 ملبنة تابعة للمجمع قد ضاعفت جهودها لانتاج كمية يومية تقدر ب 3 ملايين لتر من الحليب المدعم و400.000 لتر من حليب الأبقار اضافة الى الابقاء على انتاج مشتقات الحليب.

وتستمر مؤسسة جيبلي في جمع الحليب لدى المربين المحليين لتثمين هذه المادة و تمكينهم من تسويق منتوجاتهم خاصة في هذه الفترة من السنة التي تدر فيها الأبقار كميات كبيرة من الحليب.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19:مجمع جيبلي يتبرع ب30 مليون دينار للخزينة العمومية
  أدرج يـوم : الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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