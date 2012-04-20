أسعار السلع: انخفاض عند التصدير، وارتفاع عند الاستيراد في 2019

ا لجزائر - سجلت أسعار تصدير السلع بالدينار، بما في ذلك المحروقات انخفضا بنسبة 3ر7 % في سنة 2019، مقارنة بسنة 2018، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الاستيراد ارتفاعا طفيفا بنسبة 9ر0 %، حسبما علمته واج من الديوان الوطني للإحصائيات.

و أوضح الديوان، أن انخفاض مؤشر قيم الوحدات عند تصدير السلع (سعر التصدير)، راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 5ر7 % لأسعار المحروقات، و انخفاض كذلك لأسعار صادرات المنتجات خارج المحروقات بنسبة 2ر1 % خلال ذات الفترة.

و أوضحت نشرية للديوان الوطني للإحصائيات حول مؤشرات قيم الوحدات للتجارة الخارجية للسلع سنة 2019، أن انخفاض أسعار تصدير السلع التي تهيمن عليها المحروقات التي تمثل حوالي 93 % من إجمالي الصادرات الجزائرية في سنة 2019، راجع أساسا إلى انخفاض الأسعار الدولية للمحروقات.

و أضاف ذات المصدر، أن حجم الصادرات الجزائرية، قد سجلت خلال السنة الأخيرة انخفاضا بنسبة 7ر12 %، لتبلغ 4ر203. 4 مليار دج مقابل 5ر812. 4 مليار دج خلال السنة السابقة.

أما بخصوص ارتفاع مؤشر أسعار الواردات، فراجع إلى ثلاث مجموعات من المنتجات من بين التسعة التي تتضمنها هيكلية الواردات.

وأضافت معطيات الديوان، أن الارتفاع الأكبر، قد خص المشروبات و التبغ (+4ر11 %) و الآلات و عتاد النقل (+7ر7 %)، و المنتجات الغذائية و الحيوانات الحية ب(+1ر2 %).

من جانب آخر، عرفت مجموعات أخرى من المنتجات انخفاضا لأسعار الاستيراد.

و يتعلق الأمر، حسب ذات الأرقام، بمجموعات منتجات المواد الخام غير القابلة للأكل باستثناء الوقود (-5ر11 %) والزيوت و الدهون و الشحوم ذات الطبيعة الحيوانية أو النباتية (-8ر8 %)، والمنتجات الكيميائية و المواد ذات الصلة (-6ر3 %) والمواد المصنعة المختلفة (-4ر3 %) و المواد المصنعة (-7ر1 %) و أخيرا الوقود المعدني و مواد التشحيم ذات الصلة (-1ر1 %).

كما أشار الديوان، إلى أن الواردات قد بلغت 3ر005. 5 مليار دج في سنة 2019، مقابل 2ر403. 4 مليار دج في سنة 2018، مسجلة بذلك انخفاضا في القيمة بنسبة 4ر7 %.

وخلص ذات المصدر في الاخير، إلى أن هذه النتائج الخاصة بالتجارة الخارجية، قد أدت إلى انخفاض نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 1ر89 % سنة 2018 إلى 84 % سنة 2019.