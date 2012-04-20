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أوبك+: اجتماع جديد في 10 يونيو المقبل قصد تقييم قرار خفض الانتاج

  أدرج يـوم : الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 01:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
أوبك+: اجتماع جديد في 10 يونيو المقبل قصد تقييم قرار خفض الانتاج

الجزائر- سينعقد اجتماع جديد للأوبك+ يوم 10 يونيو المقبل من اجل تقييم قرار خفض انتاج النفط المتخذ خلال اجتماع يوم الخميس المنصرم، حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة الطاقة.

و حسب ذات البيان، فان الاجتماع المقبل للأوبك+ سيكون عن بعد و تم تحديده يوم 10 يونيو 2020 و هذا من اجل "تقييم نتائج القرار الاخير و تحديد ما اذا كانت هناك خطوات اخرى ضرورية لتحقيق استقرار السوق".

و ذكر ذات المصدر بان دول أوبك و غير اوبك قد "اجتمعت يوم الخميس عبر تقنية الفيديو عن بعد لدراسة وضع سوق النفط وآفاقه واقتراح إجراءات لتحقيق استقراره لصالح البلدان المنتجة والمستهلكة".

و عقب هذا الاجتماع، اتفقت الدول المشاركة ، باستثناء المكسيك، على خفض إنتاجها النفطي، بالتناسب بـ 10 مليون برميل في اليوم، ابتداء من 1 ماي 2020 ، لمدة شهرين الى غاية 30 جوان 2020.

و سيكون هذا الانخفاض بعد ذلك بقيمة 8 مليون برميل / يوم لمدة 6 أشهر ، من 1 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2020. كما تم الاتفاق على تخفيض آخر في الإنتاج إلى 6 مليون برميل / يوم لمدة 16 شهرًا ، من 1 جانفي 2021 إلى 30 أبريل 2022.

و جاء في الإعلان الذي نشر عقب الاجتماع الذي استمر عشر ساعات، ان دول أوبك و غير اوبك ، مع مراعاة الوضع الحالي لسوق النفط و آفاقها القصيرة والمتوسطة المدى « اكدت تمسكها بـإعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016 والمصادق عليه في الاجتماعات الموالية ، كما اكدت تمسكها بميثاق التعاون الموقع في 2 يوليو 2019 ".

من جهة اخرى، أعربت المكسيك عن عدم موافقتها على المستوى المرجعي المحدد لها.

وقالت الوزارة  ان "المناقشات جارية للسماح للمكسيك بالانضمام إلى الاتفاقية".

كما تم الاتفاق، خلال اجتماع يوم الخميس، على تمديد عهدة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدراسة الظروف العامة للسوق و مستويات إنتاج النفط و مستويات تطابقها مع إعلان التعاون و كذا الاعلان االجديد، بدعم اللجنة الفنية المشتركة (JTC) وأمانة أوبك.

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أوبك+: اجتماع جديد في 10 يونيو المقبل قصد تقييم قرار خفض الانتاج
  أدرج يـوم : الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 01:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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